Самарская область получила первую партию бесплатных лекарств для пациентов с COVID-19

САМАРА, 13 ноября. /ТАСС/. Первая партия бесплатных лекарств из 1,2 тыс. упаковок для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом поступила в Самарскую область, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

"После проведения закупок препараты распределяются в медучреждения региона. Кому и какие лекарства будут назначены и выданы, определяет лечащий врач, который наблюдает пациента. Сейчас закупка препаратов продолжается - на это выделено 119 млн рублей из федерального бюджета и 60 млн - из регионального", - говорится в сообщении пресс-службы.

В правительстве отмечают, что существует более 10 схем лечения амбулаторных пациентов. Врач будет назначать лекарства в зависимости от состояния пациента. Перед назначением отдельных препаратов потребуется проведение лабораторных исследований.

По данным регионального оперативного штаба на 13 ноября, в Самарской области зарегистрировано 18 435 случаев коронавирусной инфекции, из которых 16 355 человек выздоровели, 348 пациентов скончались. В регионе введен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Также власти рекомендовали работодателям перевести беременных женщин на удаленный формат работы. Ограничения коснулись и школьников: после каникул, с 9 ноября, ученики 6-11 классов обучаются дистанционно, школьники 1-5 классов - в очном формате. Также детям запрещено посещать ТЦ без родителей или законных представителей. Клубам и организациям общепита запрещено работать с 23:00 до 06:00 при загрузке более 50%.