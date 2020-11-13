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Пандемия COVID-19

Во Владимирской области продлили режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет

Он будет действовать до 29 ноября

ТАСС, 13 ноября. Власти Владимирской области на фоне роста случаев заражения коронавирусом продлили самоизоляцию для жителей региона старше 65 лет до 29 ноября, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

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"В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции по 29 ноября во Владимирской области продлен срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для граждан старше 65 лет. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

К исключительным случаям, в которых жители региона старше 65 лет могут выйти на улицу, относятся обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 м от дома и поход до ближайшего магазина, аптеки.

По данным оперативного штаба региона на 13 ноября, во Владимирской области зарегистрировано 11 041 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки - 123 случая. 8 282 пациента с ковидом выздоровели, отмечено 277 летальных случаев. В медицинских организациях региона действует 1 264 койки для заразившихся коронавирусом, 91% из них занят. В регионе можно посещать предприятия общепита в ночное время при регистрации с помощью QR-кодов, запрещено проводить банкеты.

Теги
РоссияВладимирская областьПандемия COVID-19
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