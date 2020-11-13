Самолет ВКС РФ с российскими детьми направляется из Сирии в Россию

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Самолет Воздушно-космических сил России, на борту которого находится 31 российский ребенок, направляется из Сирии в РФ. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"На борту ВКС России находится 31 ребенок в возрасте от двух до 16 лет. После обследования и необходимых карантинных мероприятий они будут переданы под опеку родственникам и поедут в шесть регионов страны", - рассказали в пресс-службе.

В аппарате омбудсмена уточнили, что Кузнецова находится на борту вместе с детьми.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента РФ. При детском омбудсмене создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину. С декабря 2018 года из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Российскую Федерацию возвращены более 220 детей, в том числе боде 120 из Ирака и более 100 - из Сирии.