Глава АСИ призвала оказывать социальные услуги по принципу "помогая - не унижай"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Принцип "помогая - не унижай" должен работать при оказании социальных услуг россиянам, считает глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Очень важная вещь, которую мы услышали в социальном треке через проекты и инициативы людей - это как раз человекоцентричность - не система, а человек. Какой запрос у людей на получение социальных, медицинских, образовательных услуг, на те сервисы, которые они получают от государства? Ключевое: помогая - не унижай; не стационар, а дом. То есть там, где можно помочь человеку в уязвленном положении, то, конечно, лучше всего это будет организовать дома", - сказала Чупшева в пятницу на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени", в котором в режиме видеоконференции принимает участие президент РФ Владимир Путин.

Она отметила, что все проекты, которые предложили россияне к форуму, "как раз отвечают этому принципу - адресности, индивидуальному сопровождению семьи". "Это проекты, которые помогают семье, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, людям с ограниченными возможностями по здоровью, системные проекты, которые можно предлагать на региональном и федеральном уровнях", - пояснила глава АСИ.

Чупшева добавила, что некоторые руководители субъектов Федерации уже ознакомились с инициативами и проектами, которые поступили от жителей их регионов, и часть проектов получит поддержку. "Мы договорись, что до конца года такие встречи будут проведены в каждом регионе нашей страны, и все инициативы будут рассмотрены", - добавила Чупшева.

В четверг руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер, выступая на форуме, заявила, что при получении помощи "ни один гражданин не должен себя чувствовать униженным или бороться за сохранение человеческого достоинства". Она также подчеркивала, что помощь не должна унижать человека и разлучать его с близкими, поскольку "дома всегда лучше".

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.