Нетаньяху сообщил, что Израиль договорился с Pfizer о поставках вакцин для 4 млн человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. /ТАСС/. Израиль договорился в пятницу с американской компанией Pfizer о приобретении ее вакцины от нового коронавируса в количестве, достаточном для 4 млн человек. Об этом сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Это великий день для Государства Израиль и великий день на пути к нашей победе над коронавирусом. В эти моменты мы подписываем соглашение с Pfizer о получении восьми миллионов доз вакцины для четырех миллионов граждан Израиля. Для вакцинации [препаратом] Pfizer требуются две дозы на человека. Есть надежда, что поставки вакцин Pfizer начнутся в январе и будут увеличиваться от месяца к месяцу, но это зависит от одобрения препарата со стороны органов здравоохранения как в США, так и в Израиле", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия.

Премьер отметил, что у еврейского государства "есть соглашения и с другими многообещающими компаниями ради получения дополнительных миллионов вакцин для граждан Израиля". "Я лично веду работу со своими друзьями - мировыми лидерами с тем, чтобы гарантировать, что мы [Израиль] получим вакцину вместе с ведущими странами мира и что нас не вытеснят из очереди", - добавил он.

В понедельник компании BioNTech и Pfizer опубликовали промежуточные результаты третьей фазы испытаний своего нового препарата. По их данным, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на следующей неделе.

5 ноября газета Haaretz сообщила, что иерусалимский медицинский центр "Хадасса" заказал 1,5 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и намерен получить разрешение на ее применение в Израиле, а также использовать препарат в своих филиалах за пределами еврейского государства. В середине июня Израиль, по данным 13-го канала израильского ТВ, подписал соглашение с американской компанией Moderna о приобретении ее вакцины против коронавируса в случае, если она успешно пройдет все этапы испытаний.

1 ноября начались клинические испытания израильской вакцины от нового коронавируса, которая получила название Brilife. Она разработана закрытым правительственным Израильским институтом биологических исследований. Газета Yedioth Ahronoth указывает со ссылкой на руководство учреждения, что июль 2021 года можно расценивать как самую раннюю "правдоподобную дату начала массового применения" препарата Brilife в еврейском государстве.