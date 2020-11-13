Суд в Петербурге признал незаконным обыск у адвоката вдовы рэпера Картрайта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу признал незаконным обыск у адвоката обвиняемой в убийстве супруги погибшего рэпера Энди Картрайта Юрия Авдеева, сотрудники СК провели у него дома обыск 14 октября. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд жалобу адвоката удовлетворил, признав действия следователя незаконными", - сказали в пресс-службе.

14 октября Авдеев сообщил ТАСС, что сотрудники СК провели у него в квартире обыск, несмотря на то, что он является защитником по уголовному делу, а затем задержали мать обвиняемой в убийстве рэпера Марины Кохал Елену Кохал. Адвокат высказывал мнение, что обыск был проведен для того, чтобы он "не смог организовать своевременную защиту". Сам адвокат в беседе с ТАСС сообщил, что обжаловал действия следствия в суде.

В конце июля расчлененное тело Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) нашли в квартире в Петербурге, было возбуждено уголовное дело об убийстве, фигуранткой которого стала Марина Кохал. По версии следствия, Кохал заранее спланировала убийство супруга, для чего в аптеке купила специальный препарат, а затем расчленила тело, чтобы скрыть следы преступления.

После задержания вдова была заключена под стражу, в конце октября суд продлил ей срок ареста до 30 декабря. Свою вину Кохал не признала, адвокат обвиняемой Сергей Лукьянов заявлял на суде, что причиной смерти рэпера является сердечный приступ, предложив следствию опровергнуть эту версию. При этом, по словам адвоката Авдеева и по данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, защита пока не знакома с результатом экспертизы тела.