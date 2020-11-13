НОВО-ОГАРЕВО, 13 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает важным переключить внимание россиян на внутренний туризм, тогда они смогут узнать больше о своей стране, а сама отрасль получит новый виток развития. Такое мнение глава государства выразил в пятницу на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованном Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

"Нам очень важно переключить внимание собственных граждан на этот вид туризма и, естественно, поддержать этот интерес", - сказал Путин.

Он отметил глубину туристического потенциала в стране. "Как у нас в народе говорят: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Внутренний туризм, да еще при поддержке правительства - имеется ввиду возмещение части затрат на приобретение туристических путевок внутри страны - это все дало такой мультипликативный эффект, и у нас резко возрос внутренний туризм", - констатировал глава государства.

Он выразил уверенность, что если властям удастся и дальше поддерживать такой интерес к внутрироссийскому туризму, то "люди привыкнут, поймут, увидят, почувствуют и захотят и дальше путешествовать по нашей стране". "А она прекрасна, она шикарна, она замечательна, она привлекательна не только для наших граждан, но и для людей со всего мира. Я в этом убежден", - подчеркнул Путин.

Тем не менее, глава государства сделал акцент на нехватке туристической инфраструктуры в РФ. "Это совершенно очевидная вещь. Это понятно. Да откуда ей взяться? Никто ей никогда не занимался", - заметил он. Еще одной актуальной и напрямую связанной с развитием турпотока темой Путин назвал сохранение особо охраняемых природных объектов. "Здесь баланс важен между интересом к знакомству с нашей страной и сохранением этого уникального богатства", - сказал президент.