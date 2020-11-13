В Петербурге предложили продлить на час время продажи алкоголя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Петербургские парламентарии разработали законопроект о продлении на час - до 23:00 - времени разрешенной розничной продажи алкоголя. В ближайшие недели эту инициативу обсудят с горожанами, сообщил журналистам по итогам состоявшегося в пятницу заседания комитета по законодательству петербургского Заксобрания его председатель Денис Четырбок.

"Сегодня мы не принимали окончательного решения, а дали еще возможность обсудить общественности эту инициативу, - сказал Четырбок. - Мы еще полторы недели отвели на общественные обсуждения: если по итогам соотношение мнений не изменится, и подавляющее большинство будет за введение этого лишнего часа, то мы будем рассматривать не введение на постоянной основе, а именно в рамках эксперимента - на полгода или год. Это делается для того, чтобы по итогам подвести статистику, посмотреть, выполнил ли закон свои цели. Если статистика отравлений и статистика летальных исходов будет снижаться, значит, закон свою цель выполнил, и тогда уже можно будет рассматривать введение на постоянной основе этого лишнего часа".

Глава комитета по законодательству отметил, что опрос уже проводится в его Telegram-канале, в нем приняли участие уже более 3 тыс. человек, и, по его данным, две трети проголосовавших поддерживают увеличение времени продажи алкоголя в магазинах. По его словам, в случае поддержки со стороны общественности инициатива может быть принята как до конца текущего года, так и в начале следующего года.

"Когда мы решали, обсуждать или не обсуждать эту инициативу, во главе угла была не экономика. У нас первая цель и главная задача - это снижение теневого рынка оборота алкогольной продукции, то есть с легальным увеличением на час времени продажи алкоголя мы "выбиваем стул" из-под нечестных предпринимателей, которые нам продают алкоголь в нарушение закона. Второе - это качество: люди, приобретая алкоголь в нарушение, подвергают себя опасности, потому что, как правило, им продадут контрафакт, потому что он не проходит через кассу, и в результате, что вам продали, остается непонятным", - пояснил Четырбок.

Согласно статистике ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, озвученной на заседании комитета, за неполный 2020 год в Петербурге выявили 430 фактов нарушения времени розничной продажи алкоголя, то есть когда спиртным торговали в запрещенное время с 22:00 до 11:00. Это почти в полтора раза больше, в 2019 году, когда таких случаев было 234. Кроме того, за распитие спиртных напитков в общественных местах в этом году составлено более 50 тыс. протоколов, что почти на треть больше показателя за весь прошлый год, рассказал представитель управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти регионального главка МВД.

Ограничения на розничную продажу алкоголя в Петербурге действуют с 2006 года. Сначала "ночной" запрет касался только крепкого алкоголя, затем - пива и слабоалкогольных напитков. В ноябре 2013 года в Петербурге вступил в силу закон, запрещающий розничную продажу алкоголя ночью с 22:00 до 11:00. Запрет распространяется на все виды спиртосодержащих напитков, в том числе - пиво и слабоалкогольные коктейли. При этом он не распространяется на заведения общественного питания - клубы, бары и рестораны.