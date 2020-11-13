Губернатор Владимирской области заразился коронавирусом

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в пятницу в своих аккаунтах в соцсетях.

"Получил результат исследования на COVID-19 - положительный. Предстоит пройти курс лечения. В ближайшие дни буду работать удаленно", - написал Сипягин.

Накануне глава региона сообщил о том, что ушел на самоизоляцию из-за плохого самочувствия и высокой температуры. Он также отметил, что обязанности губернатора временно исполняет первый заместитель главы региона Александр Ремига.

По данным оперативного штаба региона на 13 ноября, во Владимирской области зарегистрировано 11 041 случай заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки - 123 случая. 8 282 пациента с ковидом выздоровели, отмечено 277 летальных случаев. В медицинских организациях региона действует 1 264 койки для заразившихся коронавирусом, 91% из них занят. В регионе можно посещать предприятия общепита в ночное время при регистрации с помощью QR-кодов, запрещено проводить банкеты, изоляция для жителей старше 65 лет продлена до 29 ноября.

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