Путин пообещал поддержку проекту распознавания шрифта Брайля для слабовидящих

НОВО-ОГАРЕВО, 13 ноября. /ТАСС/. Российские власти готовы оказать информационную и грантовую поддержку развитию программы, позволяющей распознавать шрифт Брайля для слабовидящих. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу по видеосвязи на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Один из участников форума, IT-специалист Илья Оводов из Солнечногорска рассказал о созданной им компьютерной программе распознавания шрифта Брайля и попросил об информационной поддержке этого проекта.

"Постараемся вас поддержать настолько, насколько это возможно. Надеюсь, эта помощь будет эффективная и действенная", - пообещал глава государства.

Путин отметил, что азбука Брайля была придумана еще в XIX веке и с тех пор "мало что изменилось" в этой сфере. "Если на современной креативной основе, с использованием современных технологий вы додумались до того, как ее усовершенствовать, это конечно очень здорово", - подчеркнул президент. "Мы всячески поможем. Хочу поблагодарить и "Яндекс", и "Мегафон" за то, что они оказывают вам поддержку", - добавил он.

Глава государства попросил сформулировать соответствующие предложения по линии Агентства стратегических инициатив (АСИ). "Из числа президентских грантов буду готов это сделать", - сказал Путин. Он добавил, что попросит АСИ и администрацию президента также подготовить предложения об информационной поддержке проекта.