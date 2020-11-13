Лицейский центр планируется создать в Кирове на месте бывшего вертолетного училища

КИРОВ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют создать лицейский центр на территории бывшего вертолетного училища в центре Кирова, где разместятся существующие в городе лицеи. Об этом в пятницу сообщил председатель правительства региона Александр Чурин в ходе отчета о работе за три года.

В 2018 году объекты бывшего училища, расположенные в центре города, переданы в собственность правительства Кировской области.

"Мы сейчас разрабатываем проект планировки и освоения территории бывшего училища КВАТУ и готовы к созданию там хорошего лицейского центра, где будут построены [корпуса] для лицеев, которые находятся на территории Кирова. На одной площадке разместятся экономико-правовой лицей, Вятская государственная гуманитарная гимназия и другие", - сказал Чурин.

По его словам, помимо учебных корпусов для лицеев планируют построить спортивные площадки, концертный зал и общежитие для одаренных детей из районов области. Начать снос старых аварийных зданий власти планируют в ближайшее время. "Возможно, начнем в этом году, сейчас считается затратная часть по этим работам. Как только позволит экономическое состояние, начнем строительство объектов", - отметил Чурин.

Кировское военное авиационно-техническое училище (КВАТУ) было открыто в 1979 году, сюда приезжали учиться юноши из разных регионов, а выпускники служили в горячих точках. В 2008 году состоялся последний выпуск училища, с 2009 года училище заброшено, многие здания находятся в аварийном состоянии.