В посольстве России разъяснили, кто может посещать Испанию

МАДРИД, 13 ноября. /ТАСС/. Изменения порядка въезда на территорию Испании, согласно которым прибывающие из России и еще 64 стран должны обладать отрицательными ПЦР-тестами на коронавирус, не отменяют действующие ограничения. Как напомнили в пятницу в посольстве РФ в Мадриде, страну по-прежнему могут посещать лишь отдельные категории граждан, а не туристы.

"В дополнение к ранее введенным ограничениям на въезд иностранцев в Испанию с 23 ноября 2020 года необходимо предоставлять оригинал теста на COVID-19 методом ПЦР на английском или испанском языке, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда", - уточняется на странице диппредставительства в Facebook.

Как напомнили в посольстве РФ в Мадриде, "для граждан и резидентов других стран, в том числе России, продолжают действовать правила, в соответствии с которыми въезд возможен только при наличии документально подтвержденных оснований". В частности, речь идет о гражданах, имеющих вид на жительство в Испании, странах ЕС и Шенгенского соглашения, владельцах национальных (резидентских) виз, медицинских работниках, а также лиц, осуществляющих профессиональный уход за больными.

Кроме того, въехать в Испанию могут высококвалифицированные специалисты при условии, что они не могут выполнять свои функции дистанционно и этот факт подтвержден документально, спортсмены - участники соревнований на высоком уровне, члены экипажей, сотрудники дипломатических миссий, международных или гуманитарных организаций, военные, следующие к месту исполнения своих служебных обязанностей, студенты, граждане, следующие по семейным обстоятельствам (факт должен быть подтвержден документально), лица, въезжающие по гуманитарным или форс-мажорным причинам (факт должен быть подтвержден документально).

Минздрав Испании ранее сообщил, что с 23 ноября от путешественников, прибывающих из стран риска, будут требовать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Пока в список таких государств, который будет регулярно пересматриваться, вошли 65 стран, в том числе Россия, Великобритания, Германия, Италии, США и Франция. Путешественников, прибывающих в Испанию из этих государств без отрицательного ПЦР-теста, будет ждать штраф до €6 тыс.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 1,4 млн инфицированных, свыше 40 тыс. пациентов умерли. 25 октября правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая будущего года.