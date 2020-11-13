В Петербурге госпитализировали максимальное число пациентов с коронавирусом за неделю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Суточное число госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге составило 854 человека, это максимум за неделю, сообщили в пятницу в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"За прошедшие сутки в городские стационары, перепрофилированные для приема больных с COVID-19, доставлены 854 пациента. Это максимальное количество за неделю", - говорится в сообщении. По данным комздрава, в реанимациях находится 599 человек, из них 283 - на аппаратах ИВЛ.

В комитете также заверили, что дефицита аппаратов ИВЛ в городе нет, а лекарства и средства индивидуальной защиты в стационарах также "имеются в необходимом количестве". Как уточнили ТАСС в ведомстве, на настоящий момент в городе развернуто для пациентов с коронавирусом и пневмонией 11 173 койки, свободно 17,2%.

"Койки все те, которые разворачиваются, сейчас действительно заполняются достаточно быстро, у нас темп прироста заболевших и госпитализированных, составляет порядка 20% в неделю. Поэтому закономерно, что мы вводим и новые стационары. Кроме того, сейчас предпринимаются действия, чтобы увеличить число мест в приемных отделениях, на которых находятся поступающие пациенты. Они будут оснащены в том числе кислородной подводкой, чтобы автомобили скорой медицинской помощи оперативно высвобождались", - пояснил журналистам председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он добавил, что пациентов планируют тестировать на коронавирус сразу при приезде скорой помощи в учреждение, на догоспитальном этапе. "Несколько пациентов с однотипным результатом можно размещать в одном помещении, это ускорит работу", - отметил глава комздрава.

По последним данным, в Петербурге выявили 77 908 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 46 783 человека, умерли 4 446. За последние сутки в городе выявили 1 756 случаев заражения - максимум за время пандемии.