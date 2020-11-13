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Пандемия COVID-19

Петербургским кафе и ресторанам не разрешили работать в новогоднюю ночь

Все заведения должны будут закрыться в 23:00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Заведения общественного питания Петербурга в новогоднюю ночь будут работать до 23.00 мск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

"У нас заведения общественного питания как работают сейчас до 23.00 мск, так и будут работать [в новогоднюю ночь]. Сейчас обсуждается возможность проверки соблюдения ими требований в эту ночь", - отметила представитель пресс-службы.

Временный запрет на работу кафе, баров и ресторанов с 23:00 мск до 06:00 мск действует по 15 января 2021 года.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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