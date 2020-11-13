Грантовую поддержку Ростуризма получили 15 проектов из Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Победителями грантового конкурса Федерального агентства по туризму, проводившегося с целью поддержки и развития внутреннего и въездного туризма, стали пятнадцать проектов из Санкт-Петербурга. Среди них идеи интерактивных путеводителей для маломобильных путешественников и новый экскурсионный маршрут по рекам и каналам с остановками и возможностью неограниченного входа-выхода, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

"Из 25 проектов, поддержанных и рекомендованных Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, одержали победу 15 общественных и предпринимательских инициатив, которые уже в этом году смогут получить средства из федерального бюджета на их реализацию", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора Максима Соколова.

Общая сумма выделенных грантов составит около 40 млн рублей. Предложения связаны с разработкой полезных IT-решений для путешественников, созданием новых перспективных маршрутов и интерактивных путеводителей для маломобильных туристов, некоторые из них направлены на усовершенствование инфраструктуры водного туризма города и решение вопросов с аналитикой больших данных, рассказали в комитете.

Так, один из проектов предполагает создание нового экскурсионного-туристического маршрута по рекам и каналам Петербурга с информацией на девяти языках. Его планируется организовать "по принципу автобусных туров Hop on - Hop off с остановками и возможностью неограниченного входа-выхода", отметил руководитель проекта Андрей Кузнецов. Он добавил, что маршрут станет дополнением к уже зарекомендовавшему себя проекту City Sightseeing Canal Cruise и соединит "интересные, но удаленные друг от друга объекты туристической инфраструктуры".

Согласно условиям конкурса, победители должны вложить в свой проект не менее 30% собственных средств, а максимальная сумма гранта не может превышать 3 млн рублей. Период реализации гранта - шесть месяцев с момента заключения соглашения, которое должно быть подписано до конца этого года. "Это отличная помощь для тех, кто даже в такое нестабильное время не опустил руки, а формирует и реализует новые и востребованные проекты по развитию нашего города", - привели в пресс-службе слова главы комитета по развитию туризма Сергея Корнеева. В Петербурге мониторинг исполнения целей гранта будут осуществлять комитет и Ростуризм.

В комитете напомнили, что гранты на развитие туризма предоставляются впервые, на реализацию этой меры поддержки правительство России выделило в этом году 1,2 млрд рублей. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что всего было подано более 4 тыс. заявок со всей страны. Средняя сумма запрашиваемого гранта - 2,6 млн рублей. Проекты оценивала конкурсная комиссия более чем из 100 экспертов отрасли и представителей общественных организаций, которая определила 474 проекта-победителя.