Собянин поздравил победителей и призеров национального чемпионата WorldSkills

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил по видеосвязи победителей и призеров национального чемпионата WorldSkills и отметил, что столица продолжит развивать среднее профессиональное образование на высоком уровне.

"Очень приятные новости. Москва, безусловно, победила в национальном чемпионате "Молодые профессионалы", причем Москва побеждает уже в любом формате. Раньше соревнования приходили в офлайн, сейчас онлайн, и так и так большинство наград за Москвой. Больше половины золотых медалей - это "Московские профессионалы". Москва гордится вами, и я лично говорю вам, спасибо за то, что вы вложили свой труд, умение, терпение в победу. Спасибо и вашим мастерам, тренерам, педагогам, которые, конечно, вложили душу в ваш успех", - сказал Собянин, обращаясь к ребятам.

По его словам, это очень здорово, что в Москве растут профессионалы высочайшего класса. По мнению мэра, это является основой будущего города, будущего промышленности, услуг, креативных индустрий, будущего экономики мегаполиса.

"Москва больше ассоциируется с ведущими университетами России, сейчас она ассоциируется и с первоклассным средним профессиональным образованием. Те, кто участвовал в соревнованиях, кто победил в чемпионате, это небольшая группа учащихся, студентов, а за вашими плечами десятки тысяч ваших коллег, ребят, сокурсников, которые, я надеюсь, тоже получают качественное образование и могут уверенно шагать дальше в жизни. Вы даете пример своим сверстникам, популяризируйте самые важные, нужные профессии для города и страны. Огромное вам спасибо, успехов вам в жизни", - сказал Собянин.

Он добавил, что у Москвы почти со всеми субъектам РФ подписаны соглашения о взаимодействии, сотрудничестве и в экономической сфере, и в сфере образования. "И в рамках этого мы можем провести встречи, рассказать о нашем совместном опыте, о том, как работает наше среднее профессиональное образование. Мы много делаем в плане обмена опытом в общем образовании, очень много контактов на уровне директоров школ, коллективов и так далее. Я думаю, что и в среднем профессиональном образовании можно сделать то же самое", - сказал Собянин.

"Мы не остановимся на том уровне, который есть сегодня в области среднего профессионального образования в Москве. Мы и дальше будем вкладывать значительные ресурсы и средства, и внимание к совершенствованию этой ступеньки образования, важнейшей на мой взгляд. Нужной для предприятий города, и самое главное, нужной для молодых москвичей, которые получают качественное, надежное, хорошее, востребованное образование", - сказал мэр.

О чемпионате

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - самое престижное и масштабное соревнование по профессиональному мастерству, которое проводится среди обучающихся образовательных организаций в возрасте от 10 до 22 лет. В этом году в связи с пандемией коронавируса оно впервые проходило в очно-дистанционном формате. Как ранее сообщал Собянин, сборная Москвы завоевала 183 награды в финале чемпионата. Столичная команда получила 123 золотых, 47 серебряных и 13 бронзовых медалей.