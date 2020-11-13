Заболевшие дети в Москве и рекорд по смертям в мире. Главное о коронавирусе за 13 ноября

Пандемия COVID-19

В Ульяновской области планируют ввести выплаты для вылечившихся после коронавируса

Их размер составит 2,5 тыс. рублей. Мера поддержки будет предназначена для малообеспеченных граждан из числа многодетных семей, лиц старше 60 лет, инвалидов и беременных женщин

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