Заболевшие дети в Москве и рекорд по смертям в мире. Главное о коронавирусе за 13 ноября

Россия
- Всего зафиксирован 1 880 551 случай заражения, из них новых — 21 983 (максимум с начала пандемии). За сутки умерли 411 человек, за весь период — 32 443.
- Петербургским кафе и ресторанам не разрешили работать в новогоднюю ночь — они должны будут закрыться в 23:00.
Москва
- Всего зафиксировано 497 516 случаев заражения, из них новых — 5974.
- В столице вступают в силу новые ограничительные меры.
- За время пандемии в московские больницы попали почти 2 тыс. детей с коронавирусом, у 4,3% из них болезнь протекала в тяжелой форме, сообщил главный педиатр столицы, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.
- В Москве 17% заболевших коронавирусной инфекцией дома заразились от детей, заявила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
- МГУ перейдет на дистанционное обучение с 16 ноября.
Мир
- Всего зафиксировано более 52,7 млн случаев заражения, умерли 1 293 183 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- За сутки в мире из-за коронавируса умерло рекордное число людей — 11 617 (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Германская фармацевтическая компания BioNTech ожидает, что вакцинация от коронавируса в ФРГ стартует в начале 2021 года.
- В Южной Корее начали выписывать штрафы за отсутствие и неправильное ношение защитных масок, штраф составит $95.