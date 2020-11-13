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Пандемия COVID-19

Заболевшие дети в Москве и рекорд по смертям в мире. Главное о коронавирусе за 13 ноября

© REUTERS/Danish Siddiqui
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 1 880 551 случай заражения, из них новых — 21 983 (максимум с начала пандемии). За сутки умерли 411 человек, за весь период — 32 443.  
  • Петербургским кафе и ресторанам не разрешили работать в новогоднюю ночь — они должны будут закрыться в 23:00.

Москва

  • Всего зафиксировано 497 516 случаев заражения, из них новых — 5974.
  • В столице вступают в силу новые ограничительные меры.
  • За время пандемии в московские больницы попали почти 2 тыс. детей с коронавирусом, у 4,3% из них болезнь протекала в тяжелой форме, сообщил главный педиатр столицы, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.
  • В Москве 17% заболевших коронавирусной инфекцией дома заразились от детей, заявила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
  • МГУ перейдет на дистанционное обучение с 16 ноября.

Мир

  • Всего зафиксировано более 52,7 млн случаев заражения, умерли 1 293 183 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • За сутки в мире из-за коронавируса умерло рекордное число людей — 11 617 (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Германская фармацевтическая компания BioNTech ожидает, что вакцинация от коронавируса в ФРГ стартует в начале 2021 года.
  • В Южной Корее начали выписывать штрафы за отсутствие и неправильное ношение защитных масок, штраф составит $95.
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Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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