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Пандемия COVID-19

В Самарской области продлили дистанционное обучение для старшеклассников

Предварительно, ученики 6-11 классов продолжат обучение в таком формате еще неделю

САМАРА, 13 ноября. /ТАСС/. Оперативный штаб по Самарской области продлил дистанционное обучение для учеников 6-11 классов. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального штаба. По предварительным данным, в таком формате школьники будут учиться неделю.

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"В эти минуты в Самаре проходит заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. На нем было принято решение продлить дистанционное обучение для учеников 6-11 классов", - написано в сообщении.

Кроме того, вузам и учреждениям среднего профессионального образования рекомендовано проводить лекции удаленно. Планируется, что практика останется в очном формате.

Ранее учащиеся 6-11 классов после каникул начали обучаться дистанционно, школьники с 1 по 5 класс - очно. Ограничения ввели на фоне роста количества случаев COVID-19. Суточный прирост начал увеличиваться в начале октября и на сегодня достиг максимума - за сутки было зафиксировано 205 заболевших. На 13 ноября в регионе зарегистрировано 18 435 случаев заражения коронавирусом, из которых 16 355 человек выздоровели, 348 пациентов скончались.

В регионе введен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Также власти рекомендовали работодателям перевести беременных на удаленный формат работы. Клубам и организациям общепита запрещено работать с 23:00 до 06:00 при загрузке более 50%.

Теги
РоссияСамарская областьПандемия COVID-19
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