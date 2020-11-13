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Путин поддержал идею предоставления "Сириусу" статуса федеральной территории

По словам президента, все соответствующие решения должны вступать в силу уже с 2021 года
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею предоставить "Сириусу" статус федеральной территории.

"Считаю правильным впервые здесь, на этой территории, воспользоваться новым положением Конституции Российской Федерации и предоставить "Сириусу" статус федеральной территории, что предполагает экономическую самостоятельность и механизм прямой коммуникации и с президентом, и с правительством Российской Федерации", - сказал глава государства на заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех".

"Члены рабочей группы по подготовке поправок в конституцию - я попросил их об этом - подготовили соответствующий законопроект, он уже внесен в Государственную думу. Я прошу правительство своевременно подготовить все необходимые правовые акты для функционирования, в том числе в переходный период, федеральной территории "Сириус", а также обеспечить экономическую основу ее деятельности", - указал Путин. По его словам, "все решения должны вступать в силу уже со следующего, 2021, года". "В связи с принятием новых решений по статусу "Сириуса" жду предложений по его дальнейшему развитию", - обратился президент к участникам попечительского совета.

"Здесь, в Имеретинской долине, будут создаваться продукты, технические и другие решения, которых не существовало прежде, в полном смысле слова должна идти работа над проектами будущего, а значит, потребуются и регуляторные правила, правовая и нормативная база для изобретений и внедрения принципиально новых технологий и, конечно, эффективные механизмы управления, которые позволят принимать оперативные решения, реализовывать проекты развития "Сириуса" и привлекать к участию в исследованиях вузы, научные центры, компании по всей стране", - объяснил президент необходимость предоставить "Сириусу" статус федеральной территории.

Модель центра "Сириус" как открытой платформы для работы с талантливыми детьми изменила подход к организации системы работы с молодежью по всей стране, считает Путин. "Что хочу подчеркнуть: мы всегда рассматривали "Сириус" не как закрытый элитный клуб для избранных, а как открытую национальную платформу работы с талантами, где сосредоточены лучшие технологии и компетенции, направленные на раскрытие способностей человека, а данном случае молодого человека, ребенка, подростка. Такие практики широко тиражируются сейчас, меняют систему работы с молодежью по всей России", - констатировал Путин.

"Подлинное достояние России"

Президент поздравил всех, кто помогал создавать "Сириус", его учеников, педагогов и наставников с первой серьезной рубежной датой - пятилетием центра. "За это сравнительно небольшое по историческим меркам время "Сириус" без всякого преувеличения стал подлинным достоянием России. Хочу вам всем сказать огромное спасибо", - отметил российский лидер. Он напомнил, что "Сириус" является олимпийским наследием, которое успешно работает в интересах российских детей. "Сириус" помогает одаренным школьникам, прежде всего из регионов, в том числе из небольших городов и удаленных поселков, поставить перед собой высокие цели, взять мощный жизненный старт.

"Сегодня участники программы "Сириуса" учатся в ведущих вузах страны и получают государственные гранты и стипендии. Кстати говоря, тоже через "Сириус" эта идет поддержка, причем некоторые подписали договор уже о будущей работе или даже уже работают в крупнейших успешных отечественных компаниях", - рассказал Путин. Говоря о юных музыкантах, артистах балета, президент отметил, что перед ними открыли двери выдающиеся российские творческие училища, балетные и музыкальные школы, а юниорские сборные России по хоккею сегодня фактически полностью формируются на базе "Сириуса". "Уверен, впереди у юных хоккеистов новые большие победы", - добавил он.

По оценке Путина, столь весомые успехи и достижения учеников "Сириуса" стали возможны "благодаря уникальному формату обучения в интенсивном темпе, в окружении талантливых сверстников и поистине звездных, блистательных наставников". "На сегодняшний день "Сириус" - единственный в мире детский образовательный центр, где одновременно преподают ученые мирового уровня, выдающиеся педагоги, спортсмены, тренеры, музыканты", - заключил российский лидер.

"Нам нужно обязательно беречь и приумножать наш человеческий потенциал, для этого сегодня [нужно] укреплять наше образование, создавать на всей территории страны эффективные механизмы развития способности детей, чтобы они могли раскрыть свой талант, покорить новые спортивные, творческие, научные вершины", - сказал Путин. Он поставил задачу "формировать такие условия, чтобы ребята добивались успеха здесь, дома, на родной земле, в России".

Путин отметил важность расширения деятельности "Сириуса", подчеркнув, что планы развития центра выходят за рамки наступившего уже десятилетия и охватывают весь XXI век. Он добавил, что на площадке "Сириуса" начинают работать университет и научные центры, где будут идти разработки по направлениям, определяющим развитие всей цивилизации. "Уверен, решение таких задач сделает "Сириус" центром притяжения для всех, кто готов стать первопроходцем, обеспечить настоящий технологический прорыв", - подчеркнул президент.

Глава государства назвал важным обеспечить для учеников "Сириуса", а также работающих здесь инженеров и ученых такое пространство, которое будет соответствовать ощущению нового времени и пульсу жизни. Это пространство должно формироваться с учетом передовых тенденций в урбанистике, архитектуре, дизайне и градостроительстве, сказал Путин. "И, конечно, здесь необходимо использовать самые лучшие решения для сохранения окружающей среды, развития социальной сферы, расширения возможностей для людей", - заключил президент.

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