Microsoft утверждает, что хакеры из РФ и КНДР атаковали разработчиков вакцины от COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Microsoft утверждает, что в последние месяцы зафиксировала кибератаки из России и КНДР в отношении ряда компаний, разрабатывающих вакцину от коронавируса. Соответствующее заявление опубликовал в пятницу один из вице-президентов Microsoft Том Берт.

По его версии, атакам подверглись "семь известных компаний, непосредственно участвующих в разработке вакцин от COVID-19 и терапевтических средств". В их числе "ведущие фармацевтические компании и разработчики вакцины в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и Соединенных Штатах". Как утверждает Microsoft, атаки осуществлялись хакерской группировкой Strontium, якобы "действующей из России", и двумя группировками, которые будто бы действуют из КНДР. Компания называет их Zinc и Cerium.

Берт не приводит каких-либо доказательств этих утверждений. По версии Microsoft, Strontium пытается подобрать пароли к различным учетным записям сотрудников указанных компаний. Zinc и Cerium якобы осуществляет фишинговые атаки, в том числе рассылает письма, якобы от лиц, набирающих людей на работу, а также представителей Всемирной организации здравоохранения.

Как говорится в заявлении, "большая часть этих атак была заблокирована системами безопасности", встроенными в выпускаемые Microsoft программы. "Мы оповестили все организации, которые им подверглись, в случаях, когда они были успешны, мы предложили помощь", - отметил Берт.

Позиция России

Компания Microsoft и раньше выступала с утверждениями о хакерах, якобы действующих из России. В сентябре корпорация выступила с версией о том, что хакеры из России, Ирана и Китая причастны к кибератакам на людей и организации, имеющие отношение к выборам президента в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти утверждения Microsoft относительно РФ не заслуживают внимания без обстоятельных доказательств.

В июле Национальный центр кибербезопасности Великобритании изложил версию, согласно которой хакеры, работающие на российские спецслужбы, пытались похитить информацию о разработке в Великобритании, Канаде и США вакцин против коронавируса. Песков назвал утверждения британской стороны голословными.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.