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Пандемия COVID-19

В КЧР откроют дополнительную лабораторию диагностики коронавируса

Новая ПЦР-лаборатория для тестирования на COVID-19 появится на базе Черкесской городской поликлиники

ЧЕРКЕССК, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют открыть дополнительную лабораторию для проведения тестов на коронавирусную инфекцию на базе Черкесской городской поликлиники. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу региональным оперативным штабом по профилактике и противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"В республику поступили средства из федерального бюджета на укрепление лабораторной службы по тестированию на COVID-19. На полученные средства планируется организовать новую ПЦР-лабораторию для тестирования на COVID-19 на базе Черкесской городской поликлиники", - говорится в сообщении.

Часть средств будет направлена на приобретение дополнительного оборудования и расходных материалов для увеличения мощностей лаборатории на базе Карачаево-Черкесской республиканской инфекционной клинической больницы. В настоящее время Министерство здравоохранения КЧР занимается заключением контрактов на покупку необходимого лабораторного оборудования.

Ранее в оперштабе сообщили, что после открытия лабораторной службы по тестированию на коронавирус в октябре количество тестов на коронавирус в Карачаево-Черкесии будет увеличено до 1,7 тыс. в сутки.

В связи с ростом числа заражений в конце октября в регионе решили продлить школьные каникулы до двух недель, самоизоляцию для пожилых жителей, перевести до 30% работников организаций на удаленный режим работы, а также запретили работу залов торжеств на две недели.

За последние сутки в республике выявили 90 случаев заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 10 735 случаев инфицирования, 6 587 жителей выздоровели, 34 человека умерли. В госпиталях республики получают лечение 917 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФОПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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