В Рязанской области отменили новогодние елки для детей

ТАСС, 13 ноября. Традиционные новогодние елки для детей отменили в 2020 году в Рязанской области на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки из-за коронавируса, сообщил в пятницу на заседании оперштаба региона губернатор области Николай Любимов.

"С учетом складывающейся напряженной обстановки решено принять еще ряд дополнительных мер. Это касается в первую очередь мероприятий, связанных с празднованием Нового года, в том числе елок для детей. Их в этом году проводить не будем", - сказал Любимов.

При этом по словам главы региона, принято решение сохранить новогоднее оформление во всех населенных пунктах области. Исключение составят катки, их заливать в преддверии новогодних праздников не планируют.

"Что касается так называемых корпоративов. По этому поводу Роспотребнадзор дал вполне четкие разъяснения, и я прошу их придерживаться. Давайте побережем свое здоровье и здоровье окружающих", - добавил Любимов.

По данным оперативного штаба региона на 13 ноября, в Рязанской области зарегистрировано с начала пандемии 12 109 случаев коронавирусной инфекции, за сутки выявлено 107 заразившихся. За время пандемии 8 777 человек выздоровели, 71 пациент умер. В регионе действуют обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет, ограничения по числу посетителей для кинотеатров, театров, цирка и других учреждений культуры. Особый режим работы установлен для отдельных стационарных организаций социального обслуживания.