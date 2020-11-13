В Нижегородской области шесть вузов и филиалов перешли на дистанционное обучение

ТАСС, 13 ноября. Четыре вуза Нижегородской области и два филиала вузов полностью перешли на дистанционный формат работы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства региона.

В середине октября региональный координационный штаб рекомендовал вузам Нижегородской области перейти на дистанционный формат обучения в связи с распространением коронавируса.

"Дистанционное обучение организовано в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете (ННГАСУ), Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии (НГСХА), Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, Нижегородском государственном инженерно-экономическом университете (НГИЭУ), в филиалах РАНХиГС и Российского государственного университета правосудия (РГУП)", - отмечается в сообщении со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

По данным пресс-службы, остальные вузы пока работают в смешанном формате. Практические занятия в случае необходимости проходят очно с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Ожидается, что в начале следующей недели на дистанционный формат работы перейдет нижегородский филиал НИУ ВШЭ. "В свою очередь, Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) и Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова (НГЛУ) сохранят практические и лабораторные занятия в очном режиме на минимально необходимом уровне", - говорится в сообщении.

В Нижегородской области, по данным на 13 ноября, подтверждены 46 954 случая заражения коронавирусной инфекцией, 39 724 человека выздоровели, 946 пациентов умерли.