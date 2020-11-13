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Минздрав начал применять новый механизм перерегистрации цен на лекарства

Новая зарегистрированная цена позволит ликвидировать дефицит лекарств, отметили в министерстве

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Минздрав начал на практике применять новый механизм перерегистрации цен на медикаменты в целях ликвидации дефицита жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщается в пятницу на сайте министерства.

"Минздрав, Росздравнадзор и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начали на практике применять положения нового постановления правительства № 1771 по пересмотру цен на лекарственные препараты, входящие в перечня ЖНВЛП, по которым наблюдается дефицит или возникла его угроза", - говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что Росздравнадзор подготовил заключение о дефиците на ряд препаратов, Минздрав передал документы на несколько первых позиций в ФАС для проведения экономического анализа. "При положительном заключении ФАС, после проведения экономического анализа документы будут переданы обратно в Минздрав для регистрации новой цены", - уточняется в сообщении.

Новая зарегистрированная цена позволит производителям лекарств вернуться на рынок, дефицит лекарств будет ликвидирован, отметили в министерстве.

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