В "Сириусе" появятся парк искусств с концертным залом, архитектурными бюро и мастерскими

СОЧИ, 13 ноября. /ТАСС/. Парк искусств с современным концертным залом с акустикой мирового уровня, творческими и музейными пространствами, архитектурными бюро и мастерскими появится на федеральной территории "Сириус". Об этом в ходе заседания попечительского совета фонда "Талант и успех" сообщила руководитель этого фонда и образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

"Интенсивную научно-спортивную жизнь дополнит парк искусств в самом центре нашей федеральной территории на ее главном въезде. До конца 2022 года мы построим уникального мирового уровня акустики концертный зал", - сказала Шмелева.

Она добавила, что с инвесторами обсуждается вопрос создания дополнительного квартала, где смогут разместиться творческие и музейные пространства, архитектурные бюро и мастерские.

Также планируется создать на его территории спортивный кластер.

"Мы планируем развивать спортивные объекты и предлагаем создать новый спортивный кластер из дополнительных катков, на которые как раз будет перенесено ледовое оборудование из бывшей конькобежной Адлер-Арены, спортивных площадок, бассейна и трека для триатлона", - сказала Шмелева.

По ее словам, это будет не только университетской спортивной базой, но и общей для всей федеральной территории инфраструктурой, которая "будет продолжать развиваться также для спортсменов со всей страны".

О создании нового головного корпуса университета

Шмелева также сообщила, что планируется построить новый головной корпус для университета "Сириус", также там появится жилой квартал, планируется модернизировать существующую спортивную инфраструктуру и создать новую.

"В целях развития уникальной среды университета мы разработали архитектурную концепцию его кампуса. Необходимо новое здание университета - главное здание для проведения занятий, семинаров, лекций, научно-педагогической работы сотрудников, необходим новый жилой квартал для студентов и сотрудников, а также необходимо реконструировать часть спортивной инфраструктуры, я имею в виду крытый легкоатлетический стадион - это бывшая конькобежная "Адлер-Арена", - сказала Шмелева.

Она добавила, что на территории университета будут созданы библиотека, помещение для внеучебных занятий, внимание планируется уделить также пешеходному и общественному пространствам, озеленению. По ее словам, есть база для развития спортивной инфраструктуры. "Мы хотели бы создать уникальный бассейн для спортивного плавания и триатлона со 100-метровыми дорожками, чему аналогов в мире нет. Есть возможность создания марины для парусного спорта и плавания в открытой воде, а также всесезонного гребного канала", - сказала Шмелева.

Она отметила, что в 10-летней перспективе на программах высшего образования будут одновременно учиться до 6 тыс. студентов, еще до тысячи человек ежемесячно - на программах повышения квалификации, дополнительного образования. В сентябре 2021 года начнет работать магистратура и аспирантура.

О разработке концепции университетской клиники

Кроме того, Шмелева сообщила, что началась разработка концепции клиники научно-технологического университета "Сириус".

"Сейчас в университете создается мощнейший центр генетики и наук о жизни, и мы считаем, что ни один ведущий университет, особенно университет, который теперь отвечает за инновационное развитие первой федеральной территории, не может полноценно развиваться без университетской клиники. Весомый вклад в ее развитие сделает и центр генетики, и центр когнитивных исследований, и все партнеры "Сириуса". Мы понимаем, что создание клиники - это долгосрочная задача для университета, но мы начали разработку ее концепции и просим Вас поддержать эту инициативу", - сказала Шмелева, обратившись в ходе заседания попечительского совета фонда "Талант и успех к президенту России Владимиру Путину.

Она добавила, что это позволит начать формировать сильные научно-педагогические коллективы и даже направить часть средств этого года на оборудование для исследований в области спортивной медицины.

Ранее депутаты Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о создании федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Федеральная территория - новый формат территориального образования. Возможность создания таких территорий предусмотрена принятым в 2020 году пакетом поправок к Конституции РФ. Каждая из таких федеральных территорий может иметь свое направление развития и будет обладать собственным бюджетом и экономической самостоятельностью.

О "Сириусе"

Центр "Сириус" открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.

Региональные центры по модели "Сириуса" создаются в соответствии с поручением президента РФ. Научно-методической поддержкой регионов, повышением квалификации педагогов, обменом опытом и лучшими практиками по работе с одаренными детьми занимается фонд "Талант и успех".