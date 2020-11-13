Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии заразился коронавирусом

ИЖЕВСК, 13 ноября. /ТАСС/. Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов заразился коронавирусом. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Facebook.

"Сегодня получил положительный тест на COVID-19. Оснований для паники точно нет. И не только потому что наши врачи - лучшие в мире. Главное в любой схватке это настрой", - написал Смирнов.

Накануне Смирнов принимал участие в открытии мемориальных досок погибшим сотрудникам СОБРа. На мероприятии присутствовали руководитель республиканского управления СК РФ Рустам Тугушев, руководитель управления СК РФ по Рязанской области Владимир Никешкин, а также конструктор стрелкового оружия Владимир Ярыгин. Все участники мероприятия были в масках.

Как сообщал ранее ТАСС, в конце весны коронавирус был выявлен у главы Удмуртии Александра Бречалова, также были инфицированы министр труда Татьяна Чуракова и министр здравоохранения республики Георгий Щербак. Все они выздоровели.

Всего на 13 ноября в Удмуртии зарегистрировано 10 777 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 8 788 человек выздоровели, 196 пациентов умерли. Состояние заболевших: 965 - в удовлетворительном состоянии, 681 - средней степени тяжести, 147 - в тяжелом состоянии.