Центры по модели "Сириуса" откроются в каждом регионе России к 2022 году

СОЧИ, 13 ноября. /ТАСС/. Региональные площадки, которые будут работать по технологиям образовательного центра "Сириус", к 2022 году будут созданы во всех субъектах России, сообщила директор образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева в пятницу на заседании попечительского совета.

"Продолжается работа по открытию региональных центров по модели "Сириуса". Сейчас их уже 60. К 2022 году центры будут в каждом субъекте", - сказала Шмелева.

Она уточнила, что коллектив "Сириуса" поддерживает региональные центры, сопровождает их методически, проводятся еженедельные вебинары, семинары, конференции, а педагоги из регионов приезжают на бесплатные обучающие программы и стажировки. Только в этом году в программах региональных площадок приняли участие 29 тыс. школьников.

Шмелева добавила, что "Сириус" уделяет большое внимание повышению квалификации педагогов по всем направлениям, по которым работает центр. В данных программах участвуют сотни педагогов и спортивных тренеров. "Но, к сожалению, мы не можем принять на все уже открытые программы всех желающих педагогов и тренеров из-за установленных лимитов финансирования. Хотели бы просить рассмотреть увеличение лимитов финансирования фонда в части повышения квалификации педагогов и тренеров", - обратилась Шмелева к президенту России Владимиру Путину, принимающему участие в заседании.

О проведении в центре этапов Всероссийской олимпиады школьников

Шмелева также предложила проводить с 2021 года школьный и заключительный этапы Всероссийской олимпиады на базе образовательного центра "Сириус".

"Классический, а иногда и консервативный формат проведения олимпиады должен меняться естественным образом, чтобы дальше поддерживать интерес каждого ребенка. Поэтому мы инициативно предлагаем сегодня Министерству просвещения и Рособрнадзору нашу помощь, а именно, проводить со следующего года школьный этап Всероссийской олимпиады на платформе "Сириуса" для всех школьников страны. Кроме того, с учетом нашего опыта, мы можем координировать проведение и других этапов Всероссийской олимпиады по нашему профилю и проводить в "Сириусе" заключительный этап", - сказала Шмелева.

Она отметила, что разработанная центром дистанционная образовательная среда "Сириус.Онлайн" позволяет охватить как можно больше детей. На этой платформе развиваются и открытые "Сириус.Курсы", где сегодня более 100 тыс. школьников со всей России обучаются по математике, информатике, физики, химии, биологии, структурной лингвистики и программированию. Образовательная платформа "Сириуса" бесплатна и интересна не только школьникам, но и педагогам и родителям.

"Задача "Сириуса" - дать возможность каждому ребенку из каждого региона каждой школы развить свой талант, поэтому "Сириус" включился в проведение Всероссийской олимпиады школьников. В апреле-мае этого года с региональными отделениями ОНФ и личным участием многих губернаторов мы организовали пригласительный этап для всех желающих. Там поучаствовало больше 305 тыс. школьников", - добавила Шмелева.

Она также заметила, что в сентябре и октябре в семи регионах России на платформе "Сириус.Курсы" был проведен школьный этап олимпиады по профильным предметам центра. В нем приняли участие треть всех школьников этих регионов и 90% школ субъектов - 450 тыс. школьников 4-10 классов.

О передаче "Сириусу" образовательного комплекса в Сочи

Кроме того, Шмелева сообщила, что власти Краснодарского края строят комплекс из школы, детсада и бассейна в Сочи и готовы передать его "Сириусу", если будут найдены средства на его оборудование, будет расширен штат учителей и оборудованы общежития для детей и персонала.

"На территории городского округа Сириус Краснодарским краем ведется строительство образовательного комплекса, включающего здание школы на 1,1 тыс. мест, детского сада на 360 и бассейна. Минпросвещения активно участвует в решении этого вопроса и выделяет краю 420 млн рублей на строительство, при этом на необходимое оборудование средства не предусмотрены. В связи с этим мы обсуждали этот вопрос с краем - край готов передать этот комплекс "Сириусу" для реализации единой системы образования", - рассказала Шмелева.

Она уточнила, что руководство Кубани выставило три условия для передачи комплекса.

"Первое - мы должны привлечь средства для оборудования комплекса. Мы должны расширить свой педагогический коллектив. Провести реконструкцию двух принадлежащих нам зданий в интернат для проживания школьников и педагогов. У нас есть для этого возможности, и мы просили бы поддержать это важное для нас решение", - обратилась глава фонда к президенту России Владимиру Путину, принимающему участие в заседании.

Он подчеркнула, что комплекс "крайне важен для реализации единой системы общего и дополнительного образования для всех жителей и резидентов федеральной территории".

О "Сириусе"

Центр "Сириус" открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.

Региональные центры по модели "Сириуса" создаются в соответствии с поручением президента РФ. Научно-методической поддержкой регионов, повышением квалификации педагогов, обменом опытом и лучшими практиками по работе с одаренными детьми занимается фонд "Талант и успех".