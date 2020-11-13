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Опрос: большинство россиян носит с собой антисептик

При этом забывают пользоваться антисептиком 13-17% опрошенных

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Большая часть россиян, пользующихся социальными сетями портала стопкоронавирус.рф, всегда носит с собой санитайзеры, сообщается в пятницу на портале.

Так, от 45% до 50% ответили, что всегда носят его с собой. Еще 13-17% опрошенных отметили, что имеют антисептик, но иногда забывают им воспользоваться.

"У 10-11% опрошенных все никак не получается приобрести антисептик. Среди тех, кто антисептик с собой не носит и не планирует его приобретать, - 31% подписчиков группы стопкоронавирус.рф "ВКонтакте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователи Viber и Telegram оказались чуть более ответственными. Антисептик с собой не носят лишь 26% и 24% соответственно.

Опрос проводился 11-12 ноября в социальных сетях и каналах стопкоронавирус.рф "ВКонтакте", Viber, Telegram. На вопросы ответили свыше 68,2 тыс. человек.

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