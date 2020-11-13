Власти Ленобласти ввели ограничения на ночную работу ресторанов и кафе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области ввели новые ограничения из-за коронавируса. Так, с 16 ноября ресторанам и кафе разрешается работать с 23:00 мск до 06:00 только навынос и по доставке, постановление подписал губернатор Александр Дрозденко, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Губернатор Ленинградской области 13 ноября подписал постановление, которое корректирует принятые ранее меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона. Введены новые ограничения для предприятий общественного питания во всех трех зонах. С 23 часов до 6 часов утра деятельность кафе и ресторанов возможна только по доставке еды или покупке навынос. Это ограничение не коснется столовых предприятий и общепита на вокзалах и автозаправочных станциях", - говорится в сообщении.

В соответствии с новыми ограничениями, на банкетах в общественных местах, кафе, ресторанах может присутствовать не более 18 человек. Все они обязаны носить маски или респираторы. Ограничения коснулись работы детских садов. Теперь дети могут не посещать детский сад по заявлению родителей. Льготным категориям учеников школ, обучающихся дистанционно, будет предоставлен сухой паек.

В регионе продолжает действовать система "Светофор": районы разделены на три зоны в зависимости от того, насколько тяжела там ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В соответствии с новым постановлением, в "красную" зону внесены Тосненский и Тихвинский район, теперь в зоне шесть районов. В "желтой" и "зеленой" зоне также по шесть районов.

Плановая помощь в стационарах, которые находятся в "красной" и "желтой" зонах, теперь будет осуществляться только в случае, если отсрочка является угрозой жизни и здоровью. Поликлиники "красной" зоны будут оказывать только экстренную помощь, стоматологические услуги, а также акушерскую и гинекологическую помощь. Диспансеризация взрослых в "красной" зоне также приостановлена.

Ограничения коснулись и работы кинотеатров: теперь в "зеленой" зоне в кинозале должно быть занято не более 50% мест, персонал и зрители должны носить маски. Половина мест должна быть свободна и в заведениях общественного питания в "красной" зоне.