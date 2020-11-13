Поисковики нашли в Карелии останки 420 советских бойцов в 2020 году

ТАСС, 13 ноября. Поисковики из 15 регионов России в ходе "Вахты Памяти" подняли на территории Карелии останки 420 советских воинов и установили имена 44 бойцов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы республики по итогам закрытия сезона 2020 года.

"Сегодня в Петрозаводске [состоялось] торжественное закрытие "Вахты Памяти - 2020". В Карелию приехали представители поисковых объединений, руководители и активисты региональных отделений Поискового движения России. В этом полевом сезоне в Карелии найдены останки 420 советских воинов, установлено 44 имени. Поисковые экспедиции и полевые разведки проводились на территории 13 районов республики, в них приняли участие поисковые объединения из 15 регионов России", - отмечается в сообщении.

Во время церемонии возложения цветов поисковики отправили для захоронения родственниками в Челябинской области найденные в Лоухском районе останки бойца. Уроженец Поволжья Николай Никулин родился в 1914 году, служил ефрейтором в 85-й морской стрелковой бригаде, погиб у поселка Кестеньга 18 августа 1943 года. Нашли и одну из его личных вещей - бритву с надписью "Никулин Н.Н.". Она будет передана дочери героя.

"Я всегда восхищался теми результатами, которые достигают поисковики у нас на севере, в Карелии: очень много не только найденных бойцов, но и медальонов, причем медальонов идентифицированных. Благодарю всех поисковиков, кто выполняет этот священный долг. Конечно, у нас впереди много работы, но собираясь каждую осень на такую "Вахту памяти", мы можем сказать, что непохороненных, безымянных солдат становится все меньше", - приводит пресс-служба слова главы Карелии Артура Парфенчикова.