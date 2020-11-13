В Мордовии школам и вузам запретили проводить развлекательные мероприятия

ТАСС, 13 ноября. Власти Мордовии приняли решение о запрете на проведение в школах, вузах и других образовательных учреждениях зрелищных и развлекательных мероприятий, в том числе, праздников и линеек, до 15 января 2021 года, говорится в указе главы республики, опубликованном в пятницу.

"Запретить образовательным организациям всех типов, расположенным на территории Республики Мордовия, проведение до 15 января 2021 года зрелищно-развлекательных мероприятий", - говорится в документе.

В Мордовии, где в августе-сентябре выявляли ежедневно около 30 случаев заражения, за минувшие сутки выявлено 89 случаев заражения коронавирусом - это максимальное суточное число заразившихся за период пандемии. За весь период коронавирусом заразились 9 249 человек. В республике действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия, ограничено время работы кафе и ресторанов с 08:00 до 23:00. Власти запретили детям до 15 лет посещать торговые центры, а гражданам в возрасте старше 65 лет рекомендовали уйти на самоизоляцию. Также в республике не планируют проводить новогодние мероприятия и корпоративы.