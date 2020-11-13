В Дагестане проведут ярмарку вакансий для семей военнослужащих Каспийской флотилии

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Ярмарка вакансий пройдет в дагестанском городе Каспийске для обеспечения трудоустройства членов семей военнослужащих переведенной в Дагестан Каспийской флотилии, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития Дагестана.

"В целях обеспечения трудоустройства членов семей военнослужащих Каспийской флотилии Министерство труда и социального развития Дагестана 17 ноября проводит ярмарку вакансий в городе Каспийске", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что мероприятие организовано по поручению врио главы республики Сергея Меликова.

При этом в министерстве добавили, что для участия в ярмарке вакансий приглашаются работодатели, представители образовательных учреждений, в том числе вновь построенных и осуществляющих деятельность на территории городов Махачкалы и Каспийска.

В начале апреля 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск. Сообщалось, что перевод флотилии будет осуществляться поэтапно по мере строительства инфраструктуры. В феврале прошлого года глава правительства Дагестана Артем Здунов сообщил, что для передислокации флотилии в республике будет построено жилье для 2,5 тыс. семей военнослужащих.