На Ставрополье около 400 студентов помогают в борьбе с коронавирусом

ПЯТИГОРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Студенты медицинского университета и колледжей, а также ординаторы помогают в больницах и поликлиниках Ставрополья при работе с пациентами с коронавирусом. По словам врачей, это позволяет снизить напряжение и перераспределить трудовые ресурсы в медицинских организациях, сообщили журналистам в пятницу в управлении по информполитике правительства региона.

"В целом в оказании помощи пациентам с COVID-19 сегодня участвует порядка 120 ординаторов, около 250 студентов медицинского университета и более 30 студентов медицинских колледжей. Все, кто оказывает помощь больным коронавирусом или с подозрением на него, прошли соответствующее обучение и получили сертификаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что студенты, которые не прошли подготовку для работы в "красной" зоне, заняты на станциях скорой помощи, в регистратурах поликлиник, выезжают по вызовам на дом, ведут приемы в качестве участковых врачей, дежурят в кол-центрах. Все трудоустроены в соответствии с трудовым законодательством.

"Несмотря на то, что у нас нет острого кадрового голода, привлечение студентов и ординаторов позволяет снизить напряжение, перераспределить трудовые ресурсы в организациях, оказывающих первичную медицинскую помощь. Те, кто проходит целевое обучение, отправились по местам своего будущего прикрепления. Студенты-медики - это замечательный пример сочетания практики, образования и науки", - отметил министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников, слова которого приводятся в сообщении.

С начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 23 952 случая заражения коронавирусом, выздоровели 19 247 человек. В больницах региона умер 471 пациент с коронавирусом. В крае продолжает действовать обязательный масочный режим и режим соблюдения социальной дистанции, обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.