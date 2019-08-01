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Amazon будет обеспечивать дата-центры в Ирландии ветряной энергией

Компания выкупила всю энергию, которую будет производить ветряная электростанция в Корке

ТАСС, 1 августа. Amazon заключила соглашение о покупке всей энергии, вырабатываемой ветряной электростанцией в Корке, Ирландия. Это уже вторая сделка, заключенная технологическим гигантом с компанией Invis Energy, сообщает издание Irish Examiner.

Завершение строительства электростанции планируется к 2020 году. К этому времени ветрогенератор будет вырабатывать до 23,2 мВт энергии, направляемой на снабжение центров обработки данных Amazon. По предварительным оценкам, уровень производительности электростанции составит 68 тыс. мВт.ч в год. 

Общий портфель проектов Amazon в сфере возобновляемой энергетики уже насчитывает 66 инициатив. Недавно компания приобрела солнечную электростанцию в штате Вирджиния, США.

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