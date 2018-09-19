Убийца с красивым именем: последствия циклона "Флоренс"

14 сентября ураган "Флоренс" обрушился на восточное побережье США. Во власти непогоды оказались Северная и Южная Каролина, Виргиния, Мериленд и столица страны — Вашингтон.
За несколько суток на эти регионы выпало свыше 30 трлн литров дождя, что привело к сильнейшему наводнению. Больше всего от стихии пострадала Северная Каролина: здесь без электроснабжения остались более 600 тыс. человек, по словам губернатора штата Роя Купера, более тысячи дорог перекрыты. На данный момент известно, что циклон, в который синоптики переклассифицировали ураган "Флоренс", уже унес жизни не менее 30 человек.
Знаменитый американский экс-баскетболист Майкл Джордан, который вырос в Северной Каролине, пожертвовал $2 млн пострадавшим от стихийного бедствия.
Эксперты не исключают, что в ближайшие дни циклон "Флоренс" может вновь набрать силу.