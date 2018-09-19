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Убийца с красивым именем: последствия циклона "Флоренс"

Стихийное бедствие, признанное одним из самых сильных в США за последние годы, обрушилось на восточное побережье страны. Кадры из штатов, оказавшихся в эпицентре ЧП, — в галерее ТАСС
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© AP Photo/David Goldman
© REUTERS/Jonathan Drake
© AP Photo/David Goldman
© AP Photo/David Goldman
© REUTERS/Jonathan Drake
© REUTERS/Randall Hill
© AP Photo/David Goldman
© AP Photo/David Goldman
© Joe Raedle/Getty Images
© AP Photo/Steve Helber
© AP Photo/David Goldman
© Sean Rayford/Getty Images
© EPA-EFE/JIM LO SCALZO
© AP Photo/David Goldman
© AP Photo/David Goldman

14 сентября ураган "Флоренс" обрушился на восточное побережье США. Во власти непогоды оказались Северная и Южная Каролина, Виргиния, Мериленд и столица страны — Вашингтон. 

За несколько суток на эти регионы выпало свыше 30 трлн литров дождя, что привело к сильнейшему наводнению. Больше всего от стихии пострадала Северная Каролина: здесь без электроснабжения остались более 600 тыс. человек, по словам губернатора штата Роя Купера, более тысячи дорог перекрыты. На данный момент известно, что циклон, в который синоптики переклассифицировали ураган "Флоренс", уже унес жизни не менее 30 человек. 

Знаменитый американский экс-баскетболист Майкл Джордан, который вырос в Северной Каролине, пожертвовал $2 млн пострадавшим от стихийного бедствия. 

Эксперты не исключают, что в ближайшие дни циклон "Флоренс" может вновь набрать силу. 

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