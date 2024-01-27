Силы коалиции оказывают помощь экипажу танкера, в который попала ракета хуситов

На борту торгового судна продолжается пожар, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Силы коалиции стран, участвующих в операции Prosperity Guardian в Красном море, оказывают помощь экипажу судна, пострадавшего при атаке мятежников-хуситов у побережья Йемена. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

"UKMTO получил сообщение об инциденте в 60 морских милях к юго-востоку от Адена. На борту торгового судна, в которое попала ракета, продолжается пожар. Военные корабли коалиции находятся на месте событий, оказывая помощь судну. Сообщается, что все члены экипажа находятся в безопасности", - говорится в опубликованном UKMTO документе.

По данным американского отраслевого журнала Maritime Executive, у берегов Йемена в четверг были атакованы танкер-продуктовоз Marlin Luanda, оператором которого является транснациональная компания Trafigura со штаб-квартирой в Сингапуре, а также нефтяной танкер Achilles, следующий под флагом Панамы из российского Приморска в неуказанный пункт назначения.

Представители йеменского движения хуситов "Ансар Аллах" взяли на себя ответственность за нападение на Marlin Luanda, которую мятежники назвали британским судном. По данным Maritime Executive, именно Marlin Luanda получила повреждения в результате попадания в судно ракеты. Сообщается также, что капитан этого танкера ранее в пятницу проинформировал UKMTO о попытке нападения на Achilles. Две ракеты взорвались за кормой второго судна, не попав в него. По данным британской компании Ambrey, специализирующейся на вопросах морской безопасности, Achilles мог быть зафрахтован индийской компанией.