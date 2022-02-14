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Олимпиада-2022 в Пекине

Победившая на Олимпиаде камчатская лыжница получит квартиру

Вероника Степанова также получит региональные выплаты в дополнение к федеральным

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 февраля. /ТАСС/. Лыжница Вероника Степанова, которая 12 февраля принесла российской сборной золотые медали в женской смешанной эстафете, обойдя соперницу из Германии, получит квартиру, сообщил на оперативном совещании в понедельник глава региона Владимир Солодов.

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"Очень важно, чтобы сейчас по возвращении с Олимпиады были полностью обеспечены те премиальные выплаты, которые предусмотрены. В дополнение к федеральным выплатам у нас в крае существуют наши нормативы, 1 млн 165 тыс. рублей за золотую медаль, плюс регулярные выплаты ежемесячные, все это должно быть четко обеспечено. Я хочу попросить в дополнение к этому обеспечить выделение квартиры", - сказал губернатор.

12 февраля российские лыжницы завоевали золотые медали в эстафете 4х5 км на Олимпийских играх в Пекине. За российскую команду бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Второе место заняла команда Германии. Бронзу завоевала сборная Швеции. Первые два этапа эстафеты лыжницы прошли классическим стилем, а третий и четвертый - свободным. Степанова обошла соперниц на 18 секунд.

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РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичОлимпиада-2022 в Пекине
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