Игорь Жук: "Мы должны обеспечить комфортную для экспортера и импортера среду"

По итогам ежегодного Российского инвестиционного форума, прошедшего в Сочи с 15 по 16 февраля, старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" Игорь Жук рассказал ТАСС о торговых представительствах за рубежом, агрессивной агентской бизнес-среде, ином взгляде на клиентоориентированность, двух бедах экспорта и российском мёде.

Игорь Николаевич, за какое направление в деятельности РЭЦ вы отвечаете?

После майских указов президента перед РЭЦ встала задача - создать единую систему продвижения экспорта. Много лет существуют два инструмента: Росэксимбанк, помогающий кредитоваться под экспорт, и ЭКСАР, страхующий кредиты. Но чтобы стол был устойчивым, нужно как минимум три ноги. Наша "третья нога" - сам РЭЦ. Он содействует бизнесу по выходу за пределы России, обеспечивает комплекс системных действий по продвижению экспорта и оказывает множество нефинансовых услуг, оказывает содействие по сертификации выставок, по аналитике для поиска покупателей. В майских указах было предложено реформировать работу Центров поддержки экспорта, которые в той или иной форме есть в каждом российском регионе, и синхронизировать работу с 57 торговыми представительствами.

Блок ЕСПЭ появился в РЭЦ в сентябре 2018 года. Он взаимодействует с торгпредствами, собственными представительствами, которых у нас восемь, и с регионами, включая 15 своих отдельных подразделений. ЕСПЭ по принципу агрегатора объединяет все существующие элементы в одну систему с единой зоной ответственности. Экспортер через систему сможет найти покупателя, а тот - поставщика. Главное для нас - экспортер и его экспортный контракт, поэтому мы имеем в ЕСПЭ всего два KPI: растущее количество экспортеров и объем поддержанного экспорта. Цель - $250 млрд несырьевого неэнергетического экспорта. Пока мы стоим на отметке в $140 млрд - этот показатель необходимо почти удвоить, а сделать это без создания ЕСПЭ просто нельзя.

Проблема многих агрегаторов - контроль за качеством исполнения услуг. Как это будет реализовано в ЕСПЭ?

Это будет работать, если мы обеспечим иной уровень клиентоориентированности и удовлетворенности услугами. Что такое обратная связь? "Год назад уровень удовлетворенности наших клиентов был почти 100%" - это самообман, как это измеряли? Вы берете кредит в банке, вам дают опросный лист "Довольны ли вы услугами?". Конечно, вы довольны, ведь получили услугу. Поэтому тут либо 100%, либо ноль. У нас будет по-другому - "Могу ли я рекомендовать РЭЦ?". Если человек рекомендует, то думает о своей ответственности. В формате ЕСПЭ мы выстроим иную систему обратной связи по клиентоориентированности. Сейчас мы отрабатываем первую бизнес-миссию по Узбекистану - по ней запустили опрос общественного мнения с нестандартными вопросами и поняли многое, разбираемся, что важно для малого, среднего или большого предприятия, как люди попали на эту бизнес-миссию, а самое главное - принципиальный вопрос "Что дальше?".

РЭЦ в России один, поэтому, выстраивая обратную связь, мы должны понимать, как измерить эффективность мероприятия - кроме нас, этому малому, среднему и пока еще несильно образованному и готовому к экспорту бизнесу никто не поможет.

Деньги, получаемые российским экспортером, находятся у покупателя нашей продукции. Поэтому должна быть некая агрессивная агентская бизнес-среда с материальной заинтересованностью. Мы формируем институт экспортных торговых агентов. Это краеугольный камень успеха.

Какие функции у такого агента?

Экспортные торговые агенты похожи на коммивояжеров, которые были в прошлом-позапрошлом веке. У агента есть аккредитация, некие требования к своей деятельности, преимущества, которые позволяют ему быть конкурентом агенту другой страны. У него есть доступ к товарной продукции, есть возможность сделать эту продукцию более конкурентной через наши субсидии и продвижение. Скажем, что такое субсидия на перевозку? Это просто другая маржа товара. Приведем упрощенный пример: товар стоит 100 рублей, транспортировка - 20 рублей. РЭЦ компенсирует 10 рублей, товар стал стоить не 120, а 110 рублей - и он стал более конкурентным для того рынка, куда доставляется.

Я правильно понимаю, что торговых агентов у нас сейчас нет и нам нужно выстроить их сеть?

Неправильно. Сейчас происходит их переформатирование. Были торговые агенты, но, к сожалению, это была неработающая неэффективная система. На данный момент есть 48 потенциальных агентов, которых мы за месяц-два сделаем работающими. И есть реестр тех, кто под новые требования готов подписаться. Часть старых требований для нас неприемлема, они не позволяли вести активный диалог с агентами.

Еще должны быть сервисные партнеры, оказывающие услуги, например, по таможне. Предположим, есть агент, знающий, что нужно мороженое для "Ашана", но по каким-то причинам он не знает, как растаможить во Франции этот груз. Должен быть понятный компетентный партнер, выбранный либо через РЭЦ, либо в торгпредстве.

В этом году планируется запуск пилотов ЕСПЭ, в качестве пилотных стран определены в том числе Вьетнам, Франция и Сингапур. Почему именно они?

Выбор стран связан с двумя вещами. Либо на рынках сбыта этих стран наиболее востребованы наши товары, либо эти страны имеют перспективу логистического характера. Сингапур - маленькая страна, но это узел почти ко всем странам этого региона.

Какие виды поддержки, оказываемые РЭЦ, наиболее востребованы у экспортеров?

Самое главное - поиск покупателя. Это ключевой момент, но для экспортера важно все. Мы компенсируем 50-80% затрат на выставки, до 50% - на перевозку, расходы по сертификации, по интеллектуальной собственности. Монетизация услуг - это не средство заработка, а некий элемент дисциплины для экспортера. Допустим, потенциальный экспортер говорит РЭЦ, что хочет где-нибудь продавать свой товар. РЭЦ сломя голову бежит, тратит деньги, узнает, где можно продать этот товар. Он говорит: "Хочу на выставку!" РЭЦ опять бежит, обеспечивает субсидию на выставку. И так далее. Заканчивается тем, что экспортер передумывает. Делать за экспортера абсолютно все мы не должны, и речь тут даже не про деньги, а про ответственность.

Сегодня нет четкой формулы, которая конвертировала бы, например, выставки в экспортные контракты. Мы изучаем мировой опыт, прорабатываем эту тему. Потратили на выставку миллион рублей - что это дало? Контракт через год, три? За 2019-2020 гг. мы должны обновить наши показатели эффективности.

Какие главные проблемы сейчас есть у экспорта?

Я считаю, что две беды российского экспорта - неинформированность и некомпетентность. Люди или не знают, что такое экспорт, или не понимают, как им заниматься. Сейчас у нас всего около 0,8% предприятий, выходящих на экспорт, а в странах, на которые мы ориентируемся, - 3-7%.

Когда мы говорим о $250 млрд экспорта, я думаю не о сумме, а о количестве предприятий, которые мы сможем вытащить в клиентоориентированную для потребителя среду, где они будут конкурировать не только в России, но и за рубежом. Например, российский мед покупают во многих странах, и увеличить его продажи - это наша задача. В Китае меда много, но они хотят мед с сертификатом стандарта Евросоюза. Поэтому мы должны помочь российским производителям сертифицировать продукт. Китайский рынок защищает себя: три-пять лет покупает товар из России, а потом начинает делать его сам. Но наши преимущества - экологичность, качество товара. Страны Азии, Африки и Латинской Америки не хотят просто недорогой китайский товар, они хотят, чтобы и качество, и уровень, и обслуживание были на высоте. А мы могли бы дать им продукт лучшего качества.