Дмитрий Иванченко: "Все компании должны ориентироваться на глобальный рынок"

По итогам ежегодного Российского инвестиционного форума старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" Дмитрий Иванченко рассказал ТАСС об обновленной линейке продуктов РЭЦ, торговых барьерах на международном рынке и о том, как оказать поддержку всем - от стартапов до крупных государственных компаний.

– Дмитрий Александрович, чем занимается блок стратегии и развития, которым вы руководите?

– В блок стратегии и развития входят четыре направления. Первое - корпоративная стратегия, которую мы актуализировали в прошлом году, а теперь детализируем стратегические направления. Еще мы донастраиваем систему ключевых показателей эффективности, которая позволит нам правильно отразить результаты, которых мы хотим достичь в рамках нашей стратегии.

Второе направление - продуктовая линейка. Чтобы соответствовать заявленным стратегическим инициативам, мы планируем ее обновить. Сейчас у нас больше ста продуктов, которые мы планируем детально проанализировать. По результатам анализа мы донастроим нашу продуктовую корзину. От каких-то продуктов, возможно, откажемся, если увидим, что они не востребованы на рынке, а какие-то агрегируем в комплексные продукты.

Инвестиционное консультирование - третье направление и новая услуга, внедренная в 2018 году. Мы помогаем структурировать экспортоориентированные инвестиционные проекты и подтянуть необходимые меры господдержки, позволяющие улучшить экономику.

Последний аналитический блок позволяет быстро и мобильно собирать данные, необходимые нам и нашим экспортерам. Эти данные помогают анализировать тенденции на экспортных рынках и выверять перспективные ниши.

– Какие обновления в продуктовой линейке РЭЦ планируются в 2019 году?

– Цель изменений - упрощение продуктовой линейки. Опросы показывают, что многим экспортерам сложно ориентироваться в многообразии видов поддержки, оказываемых РЭЦ. Мы планируем упростить продуктовую линейку, внедряя преднастроенные продуктовые наборы для различных категорий экспортеров. Мы называем их комплексными продуктами. Для экспортеров они наиболее ценны, помогают достичь максимального результата. Мы видим, что зарубежные экспортные агентства упрощают и агрегируют продуктовые предложения. Мы тоже разбиваем линейку на несколько комплексных продуктов, которые будем донастраивать и тестировать, отталкиваясь от рынка и предпочтений экспортеров.

Сейчас у нас предварительно есть шесть пакетов. Первый - для инновационных компаний, создающих прорывные продукты мирового масштаба; второй - для начинающих экспортеров без опыта экспортной деятельности, желающих самостоятельно поучиться и посмотреть возможные гиды и аналитику онлайн; третий – для экспортеров с небольшим опытом, желающих системно "прокачать" свои экспортные навыки с помощью наставников. В отдельный пакет входит все, что связано с размещением компании на электронных торговых площадках и экспортом по каналам электронной торговли. Пятый – для опытных экспортеров, желающих выйти на новые географические и продуктовые рынки, найти потенциального покупателя - вплоть до ведения переговоров на местах. А последний пакет - для крупных продвинутых компаний, готовых платить за набор услуг по поддержке экспорта под ключ. Например, компания говорит: "Мы хотим контракт в Китае, вот наша товарная группа. Пожалуйста, помогите". Мы берем всю работу и оказываем такую услугу под ключ.

Услуги будут как платными, так и бесплатными. Еще мы планируем запустить ряд финансовых продуктов для клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса. При запуске новых продуктов мы планируем максимально активно использовать цифровые каналы предоставления услуг, а также развивать наше присутствие в регионах в формате партнерства с Центрами поддержки экспорта (ЦПЭ) и расширять международное присутствие, взаимодействуя с торговыми представительствами.

– С какими препятствиями могут столкнуться компании, которые хотят выйти на международный рынок?

– Выбор экспортного направления для большинства компаний сопряжен с анализом существующих барьеров выхода на потенциальные рынки сбыта. Их можно разделить на две категории: тарифные и нетарифные.

Первые связаны с ввозными пошлинами, обуславливающими конкурентоспособность и финальную стоимость продукта. Конкурентоспособный по стоимости продукт может наткнуться на границе на заградительные пошлины, которые по некоторым товарным группам могут превышать 50%, и потерять конкурентоспособность. К примеру, в Республике Корея импорт агропромышленного комплекса (АПК) в среднем облагается пошлиной по ставке 56,9%, в Китае - 15,6%, в Японии - 13,3%. Хотя есть единичные примеры и с заградительной пошлиной свыше 500% - для российских производителей хлопьев, желающих экспортировать в Корею в случае отсутствия квот. О какой конкурентоспособности тут может идти речь? Бороться с этим помогает Всемирная торговая организация, ограничивающая импортную пошлину, которую страны могут поставить на отдельные товарные группы. Один из способов преодоления тарифных барьеров - заключение преференциальных торговых соглашений.

Нетарифная категория торговых барьеров относится к мерам технического регулирования. Например, соответствие национальным зарубежным стандартам, которые вынуждают наши компании не только адаптировать продукцию к требованиям рынка, но зачастую и менять производственный процесс и даже технологическую цепочку.

– Всегда ли эти стандарты работают на то, чтобы в страну не завозили некачественный товар?

– Необязательно. Есть ряд случаев, когда национальное правительство стремится защитить национальную отрасль от иностранной конкуренции за счет применения тарифных и нетарифных барьеров. Также стоит отметить, что исследования, которые проводят в России, как правило, не признают за рубежом. Чтобы сертифицировать продукт, мы должны отправлять его пилотную партию на исследования за рубеж. Это увеличивает цикл экспортных поставок, влияет на стоимость и затрудняет жизнь экспортерам. Плюс - фитосанитарные нормы, касающиеся сегмента АПК. Ветеринарные нормы в ряде стран очень строгие, и в течение многих лет нам было запрещено ввозить мясо птицы и парнокопытных в некоторые страны. Однако есть ряд примеров, когда Россельхознадзор договаривается и снимает эти ограничения. Недавно Китай частично открыл национальный рынок птицы, нам разрешили ввозить замороженное мясо птицы, а ветеринарная служба Японии аттестовала несколько наших компаний, поставляющих мясо парнокопытных.

– Какие отрасли несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) сейчас наиболее перспективны?

– Мы не дискриминируем экспортеров по отраслям и по карте поставок видим, что в это вовлечена огромная база компаний. Но есть очевидно большие отрасли, обеспечившие максимальный прирост ННЭ за 11 месяцев 2018 года: металлопродукция - $7,1 млрд (38% прироста), продовольствие - $4 млрд (22%) и нефтехимическая продукция - $3 млрд (16%). Заметно выросли поставки продукции машиностроения и лесобумажных товаров на $2,1 и $2 млрд соответственно, по 11%.

– Сейчас все чаще звучит тезис о необходимости кооперации между различными институтами развития - актуально ли это для РЭЦ, и если да, то как проходит процесс?

– Мы и раньше сотрудничали с другими институтами развития, это действительно важная задача, обеспечивающая комплементарность наших услуг. Как вы знаете, вышел закон о координации институтов развития, где координатором выступает ВЭБ.РФ. Сейчас мы ведем активную работу с корпорациями МСП и ДОМ.РФ, создаем комплементарную линейку продуктов, где сможем формировать продукты институтов развития в пакетные предложения и предлагать экспортерам. Корпорация МСП, к примеру, может на прединвестиционной фазе формировать необходимую базу для малого и среднего бизнеса, у нее есть действующий комплексный продукт "инвестиционный лифт", где Корпорация МСП может предоставлять кредитно-гарантийную поддержку субъектов МСП и подключать Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Фонд развития промышленности (ФРП) в части инвестирования, а дальше можем подключаться мы с рядом наших финансовых и нефинансовых услуг.

Поскольку РЭЦ прежде всего занимается поддержкой экспортной деятельности, нам важно выявлять и "выращивать" профильные проекты на самых ранних стадиях до их захода в РЭЦ. Как раз здесь мы и ищем синергию с иными государственными институтами развития, поддерживающими инновационные или региональные проекты на стадии идеи либо прединвестиционной стадии. Мы подхватываем проект, выявляем экспортный потенциал, находим зарубежные рынки сбыта и иностранных покупателей для новой российской продукции еще до стадии промышленного производства.

– Зачем экспортеру сотрудничать с РЭЦ?

– Российский рынок сам по себе достаточно мал, даже с учетом рынков наших соседей по ЕАЭС. В этой связи компаниям, чтобы динамично расти и развиваться, сегодня нужно думать о глобальном рынке, об экспорте. Даже компании из сегмента стартапов сейчас должны в первую очередь ориентироваться на глобальный рынок. РЭЦ - единственный в своем роде институт развития по поддержке ННЭ, который помогает компаниям на всех этапах жизненного цикла. С выходом на зарубежные рынки мы помогаем всем: и малым, и средним, и крупным компаниям с большим экспортным объемом. Только через глобальную конкуренцию можно зарабатывать действительно серьезную прибыль и становиться по-настоящему крупным бизнесом. Это, безусловно, сопровождается высокой конкуренцией и постоянным требованием роста качества продукции и самой компании.

Мы предоставляем аналитику по зарубежным рынкам, помогаем с поиском партнеров, экономим компаниям ресурсы. РЭЦ в этом смысле уникальная организация, которая может помочь экспортеру добиться успеха на внешних рынках и поддержать его в самые сложные моменты.

– Если у экспортера уже есть свои сильные внешнеторговые службы, чем его можно привлечь?

– У малых и средних компаний нет таких сильных внешнеторговых служб, о которых вы говорите. У крупных - да, могут быть. Но у нас есть ряд продуктов, которые точно будут востребованы и у них. К примеру, наша компания ЭКСАР занимается страхованием экспортных поставок. Даже если компании не будут нужны финансовые ресурсы, страховать свои риски она объективно будет. А мы ей в этом поможем.