Олег Енин: "Одно окно" - это МФЦ для потенциальных экспортеров и импортеров"

По итогам ежегодного Российского инвестиционного форума старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Олег Енин рассказал о цифровизации РЭЦ и подготовке нового проекта в рамках реализации майского указа президента РФ, мероприятий нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", мероприятий по созданию Единой системы продвижения экспорта (ЕСПЭ) - создания информационных систем "Одно окно" и "Реестр экспортеров", обеспечивающих реализацию механизма "одного окна" на базе цифровой платформы РЭЦ.

– Насколько тяжело живется экспортеру сейчас, без "Одного окна"?

– Сегодня компании - участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) еще на этапе выхода на экспорт вынуждены обращаться примерно в двадцать ведомств, заполняя и получая около семидесяти различных форм документов. При этом у разных ведомств заметно отличается уровень автоматизации, что влияет на скорость предоставления услуг и выполнения функций. К примеру, если у ФНС и ФТС высокая степень автоматизации, то у некоторых ведомств, в которые необходимо обращаться очно только в рабочие часы, она находится в зачаточном состоянии. Именно поэтому сроки предоставления различных услуг столь разнятся: от четырех дней до месяца. Обратная связь с ведомствами тоже далеко не всегда прозрачна, поэтому зачастую экспортеру сложно понять, на какой стадии находится выполнение его заявки. При этом в каждое ведомство экспортер зачастую вынужден предоставлять одни и те же документы, в том числе и в бумажном виде, что, пожалуй, самая главная проблема для бизнеса.

– Олег Эдуардович, зачем в целом необходимо "Одно окно" для экспортера?

– Система "Одно окно" должна предоставить возможность участникам ВЭД в одном месте запросить в электронном виде и получить без личного взаимодействия полный перечень услуг и функций органов государственной власти, в том числе контролирующих органов, РЭЦ и иных организаций в части экспортной деятельности, снизить трудозатраты, сократить количество бумажных документов, а главное - сэкономить время экспортера.

– Вы ориентировались на зарубежный опыт, создавая платформу "Одно окно"?

– Анализ опыта создания и использования механизма "одного окна" для участников ВЭД в разных странах свидетельствует о существовании различных подходов к реализации данного механизма в зависимости от приоритетов страны, уровня "зрелости" и технологичности участников ВЭД, степени готовности органов власти к снижению административных барьеров, упрощению процедур ВЭД и доступа к услугам, а также сокращению временных издержек для участников ВЭД. По мнению ряда экспертов, наиболее успешными примерами реализации аналогичного механизма является система Singapore TradeNet. Первая попытка внедрения механизма "одного окна" в Сингапуре была предпринята правительством еще в 1986 году - как способ повышения конкурентоспособности торговли.

В Финляндии система "одного окна" начала свое развитие от морского порта, а сейчас предоставляет экспортерам дополнительные меры поддержки.

Еще мы изучаем опыт по созданию и развитию системы регулирования ВЭД в рамках ЕАЭС.

– А какими были предпосылки для создания платформы в России?

– Майским указом президента, который поставил задачу увеличить экспорт товаров и услуг в два раза, предусмотрено решение задачи по организации к 2021 году взаимодействия субъектов международной торговли с контролирующими органами по принципу "одного окна". Президиумом Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам в апреле 2018 года определено создание на базе РЭЦ механизма "одного окна". Мероприятиями нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" предусмотрено создание и развитие информационных систем, обеспечивающих реализацию механизма "одного окна" на базе цифровой платформы РЭЦ - для организации взаимодействия участников ВЭД и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, РЭЦ и иными организациями в электронной форме по принципу "одного окна" в части экспортной деятельности.

– Эта система будет работать исключительно онлайн? Или можно будет куда-то прийти и очно решить возникшие вопросы?

– В РЭЦ формируется ЕСПЭ, которая объединяет представительства РЭЦ с торгпредствами за рубежом и Центрами поддержки экспорта (ЦПЭ) в российских регионах. Естественно, это "офлайновые" точки присутствия. Плюс есть клиентские менеджеры в центральном офисе РЭЦ, с которыми экспортер (или потенциальный экспортер) может очно взаимодействовать.

Но, разумеется, "Одно окно" - это онлайн-система, которая позволит экспортерам зарегистрироваться и сформировать свой цифровой профиль, круглосуточно подавать заявки для получения услуг, получить доступ к аналитике, квалифицированную поддержку специалистов по различным каналам и т. д.

– Как будет выглядеть "Одно окно"?

– Оно должно стать удобным связующим звеном между экспортерами (или потенциальными экспортерами) и органами государственной власти, в том числе контролирующими, РЭЦ и иными организациями, которые предоставляют услуги, а также финансовые и нефинансовые меры поддержки, необходимые ему для выхода на экспорт. Система должна позволять оказывать услуги других организаций, которые нужны экспортерам и потенциальным экспортерам. Это должно быть похоже на МФЦ для экспортеров и импортеров, которые ищут потенциальных поставщиков российских товаров и услуг. Наша задача - свести их на одной площадке, дать им возможность выйти на экспортный контракт и конкретную поставку товаров и услуг за рубеж.

Информационная система "Одно окно" должна предоставить бизнесу удобный доступ к госуслугам в одном месте в электронном виде. При этом она в первую очередь должна решить проблему исключения многократного предоставления одних и тех же бумажных документов в разные ведомства, предоставить возможность получения оперативной обратной связи по статусу запрошенных услуг. В информационной системе будет достаточно единожды сформировать цифровой профиль экспортера, разместив на платформе все сведения и документы (желательно от первоисточников, подписанные с помощью электронной подписи), описывающие его деятельность: регистрационные документы, сертификаты, лицензии и т. д. Затем весь этот набор сведений и документов может использоваться для отправки в различные ведомства для получения услуг. Как мы предполагаем, в дальнейшем система будет обогащаться извне.

"Одно окно" позволит получать и накапливать новые сведения и данные от органов власти в автоматическом режиме, избавив тем самым экспортера от необходимости контактировать с ведомствами и самостоятельно вносить новую информацию.

Информационная система "Реестр экспортеров" должна обеспечить формирование информации об экспортерах, потенциальных экспортерах, участниках ВЭД и их деятельности, информации об иностранных компаниях и их потребностях в товарах и услугах, формирование статистической и аналитической информации об объемах экспорта и импорта между странами в различных разрезах, о барьерах на внешних рынках, формирование навигатора мировой торговли, в том числе поиска перспективных ниш, формирование проактивных предложений для экспортеров, в том числе в части поиска иностранных покупателей.

– Получается, это будет похоже на кредитную историю, а из документов будет ясно, надежный поставщик или нет?

– Вся история экспортной деятельности будет накапливаться, мы сможем предоставлять аналитические отчеты по регионам, отраслям, странам. Экспортерам и потенциальным экспортерам мы предоставим аналитику по странам, нишам, сервис поиска партнера-покупателя.

На базе "Одного окна" будет формироваться реестр профессиональных участников ВЭД. При соблюдении определенного перечня критериев участник ВЭД с опытом более трех лет будет попадать в этот реестр, при этом у него будут льготы и преференции.

– Какие этапы при выходе на экспорт самые проблематичные для экспортера?

– Первый этап - это когда компания никогда не выходила на экспорт и не знает, что это такое. Ей необходимо обучение. В РЭЦ есть Школа экспорта, там и происходит погружение компании в вопросы экспорта.

Второй этап - это акселерация экспортеров. Это и диагностика компаний по уровню экспортной зрелости, и предложение ей услуг, нужных для выхода на следующий этап развития.

Следующий этап - поиск покупателя. Здесь экспортеру требуется аналитика по странам, торговле и востребованности товара, экспортным нишам. Это и помощь в сертификации, защите интеллектуальной собственности, получении лицензий, субсидии на транспортировку, выставочную деятельность, бизнес-миссии, и финансовые услуги по кредитованию и страхованию. "Одно окно" как раз должно в одном месте предоставить доступ к этим услугам и обратную связь по ним.

– Обратиться за услугами органов власти, финансовыми и нефинансовыми мерами поддержки может любая компания, желающая выйти на экспорт, или только уже действующие экспортеры?

– Получить услуги может абсолютно любая компания с любым уровнем экспортной зрелости. Просто для компаний с разным уровнем экспортной зрелости могут быть предоставлены разные услуги и меры поддержки. При этом РЭЦ будет проактивно выявлять уровень экспортной зрелости компаний и предлагать услуги и меры поддержки экспортерам и потенциальным экспортерам.

– Предположим, компания нашла партнера за рубежом и провела ряд сделок. Они будут фиксироваться в системе?

– Абсолютно все - нет. Не все компании придут в РЭЦ, потому что у них есть свои сильные внешнеторговые службы. О тех компаниях, которые придут в РЭЦ через "Одно окно", мы - с их согласия - будем знать информацию по их поставкам. При этом компании, которые обратятся в "Одно окно", получат весь спектр услуг органов власти и РЭЦ в одном месте в электронном виде, в том числе подтверждение 0% ставки НДС при экспорте товаров, соблюдение требований валютного законодательства, таможенное декларирование и т. д.

– Сможет ли зарубежный покупатель найти и выбрать себе российского экспортера?

– Такие запросы уже есть: зарубежные компании обращаются на сайт РЭЦ или в зарубежные представительства РЭЦ и торгпредства, просят найти поставщика конкретной продукции для заключения контрактов. Мы хотим расширять эти инструменты, предоставлять более удобный способ поиска российского экспортера, товара и услуги.

– На какой стадии сейчас находится работа над проектом "Одно окно"?

– Сейчас у нас есть два трека, по которым мы движемся.

Первый - провести оптимизацию административных процедур в сфере ВЭД с целью их автоматизации и организации электронного взаимодействия по принципу "одного окна". В рамках федерального проекта у нас предусмотрено формирование двух дорожных карт по внесению изменений в нормативно-правовые акты для оптимизации процедур вывода на экспорт и предоставления услуг. Сейчас мы подготавливаем и согласовываем проекты распоряжений и постановлений правительства по подключению РЭЦ к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и инфраструктуре электронного правительства.

Второй трек - создание самих информационных систем "Одно окно" и "Реестр экспортеров". Сейчас мы формируем требования к ним. В рамках федерального проекта работает межведомственная рабочая группа по проекту "Одно окно", в которую входят все заинтересованные ведомства и организации. Мы совместно обсуждаем вопросы проекта. Рабочей группой и проектным комитетом утверждена концепция создания и развития информационных систем, обеспечивающих реализацию механизма "одного окна" на базе цифровой платформы РЭЦ.

– Как гарантировать бесперебойную работу такой масштабной системы?

– Должна быть создана территориально распределенная инфраструктура, центры обработки данных (ЦОД) должны соответствовать необходимым требованиям по информационной безопасности. Система должна обеспечивать необходимый уровень безопасности и защиты данных.

За счет территориального распределения мы должны обеспечить катастрофоустойчивость. Если с одним ЦОД что-то случается, другой будет работать. Мы должны обеспечить безопасность данных в этих системах, тем более взаимодействие с органами власти у нас предполагается по СМЭВ.

– Кто первым получит доступ к системе?

– Первыми из ведомств будут подключены ФНС и ФТС - два наиболее развитых в ИТ-плане ведомства.

В конце 2019 года появится работающий прототип, который должен начать предоставлять первые услуги экспортерам и прежде всего клиентам РЭЦ. Основные услуги запланированы к вводу на 2020-2021 гг.