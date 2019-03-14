Андрей Абрамов: "Тотальная цифровизация изменит рынок ДМС"

– На следующем этапе мы планируем реализацию в личном кабинете медицинской карты застрахованного, чтобы у клиента всегда был под рукой доступ ко всем результатам анализов и исследований в электронном виде. Тогда больше не нужно будет ходить к врачам со стопкой бумаг. Надеюсь, в 2019 году мы решим этот вопрос.

– Что в этой связи в ближайшее время появится в ВСК?

– Во главу угла мы ставим клиента, поэтому сегодня наши технологические и продуктовые решения направлены на наиболее полное удовлетворение его потребностей. Последние два года мы активно развиваем дистанционный сервис и разработали, как я считаю, один из лучших личных кабинетов по ДМС на рынке: клиент видит свою программу и клиники, может проложить до них маршрут, записаться онлайн, связаться с регистратурой, оставить отзыв. Я считаю, что дальнейшее развитие рынка медицинского страхования будет во многом связано с активным применением новых технологий, которые позволят сделать общение со страховой компанией, получение медицинских услуг еще более комфортным.

Если говорить об убыточности этого сегмента для страховых компаний, медицинские услуги дорожают, при этом бюджеты компаний на ДМС в большинстве своем не растут, а клиенты хотят получать программы в том же объеме. Поэтому маржинальность для страховых компаний снижается.

– ДМС - это не другая планета, этот сегмент, как и весь рынок страхования, тесно связан с экономикой страны, уровнем благосостояния населения. Как развивается экономика, так развивается и ДМС. Так, например, в 2009 году рынок ДМС существенно просел, его объемы сократились на 7%. Последние же несколько лет он растет, хотя и не очень высокими темпами - примерно на 5-7% в год, что соответствует уровню медицинской инфляции. По итогам 2018 года, общий объем сборов по ДМС превысил 150 млрд рублей.

– Андрей Николаевич, как вы оцениваете текущее состояние рынка ДМС в России с точки зрения динамики сборов и убыточности?

Как тотальная цифровизация изменит рынок ДМС в ближайшем будущем? Почему прежних услуг страховых компаний клиентам становится недостаточно? Можно ли оптимизировать стоимость страховых программ и страховкой от каких рисков никогда не захочется воспользоваться? Об этом и многом другом - в интервью ТАСС со старшим вице-президентом - руководителем Центра добровольного медицинского страхования Страхового Дома ВСК Андреем Абрамовым.

– Недавно вы приняли участие в работе форума "Здоровое общество. На пути к цели 80+", который проходил в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Одной из ключевых тем дискуссии стало влияние тотальной цифровизации на здравоохранение. А как вы считаете, каким образом это явление изменит облик медицинского страхования и в целом системы медицинских услуг?

– Цифровизация - это не просто мобильное приложение или IT-программа, это и развитие медицинских технологий с применением принципов машинного обучения, и внедрение технологий с использованием искусственного интеллекта для обработки большого массива медицинских данных, с помощью которых можно выявить распространенные заболевания, определить оптимальную программу страхования. Все это позволит сделать стоимость страхового продукта доступной, а наполнение услугами - наиболее оптимальным для наших клиентов. Поэтому приход новых технологий в нашу жизнь повлияет на многие процессы, в том числе в медицине, повысив скорость получения и качество медицинской помощи.

– Еще вчера вокруг телемедицины было много споров, а сегодня ее активно предлагают клиники и страховые компании. Как активно ей пользуются клиенты ВСК?

– В нашей компании программы по телемедицине предоставляются в двух форматах. Первый подразумевает включение этой услуги в базовый продукт для корпоративных клиентов. Второй - "коробочные" решения для физлиц, не застрахованных работодателем по ДМС.

Если взять корпоративный бизнес, то, по нашим оценкам, число обращений пока составляет не более 1%. Это очень мало. К примеру, на Западе телемедицина развивается уже на протяжении 20 лет и имеет серьезные достижения. Там число обращений составляет больше 60%. Но радует, что люди в нашей стране осознанно покупают этот продукт - в 76% случаев после первичного обращения за телемедицинской консультацией следует повторное. Это говорит о том, что сервис востребован.

Согласно накопленной статистике, пользователи западной телемедицины на 19% сократили посещения поликлиник, на 20% она помогла снизить количество госпитализаций. Понятно, что таких показателей невозможно достичь за один день. Но мы ожидаем роста обращений и готовы обеспечить доступ к этому сервису.

– Какие вопросы чаще всего решаются с помощью телемедицины?

– Мы предлагаем дистанционную помощь специалистов восьми направлений, вплоть до нейрохирургов и неврологов. Но основные вопросы связаны с терапией и педиатрией - теми сферами, где зачастую онлайн-консультация позволяет быстро снять острые вопросы перед обращением к врачу. Небольшая часть вопросов связана, как ни странно, с гинекологией.

– Какие перспективы у телемедицины в России?

– Уверен, что вскоре благодаря развитию технологий телемедицина будет семимильными шагами идти по стране. Я говорю не только о программах в рамках ДМС, а в целом о применении этого сервиса в медицине. Понятно, что сельским фельдшерско-акушерским пунктам сложно сегодня удержать высококвалифицированных специалистов, а стоимость услуг областных, столичных врачей для многих жителей регионов слишком высока. В том числе и в таких случаях телемедицина поможет повысить доступность консультаций квалифицированных специалистов в регионах, а значит, будет способствовать росту продолжительности жизни.

С точки зрения наших программ по телемедицине, мы ожидаем, что такой сервис позволит не то чтобы сократить убыточность - западный опыт показывает, что этого не происходит - но будет способствовать предотвращению развития хронических заболеваний при условии своевременного обращения к врачу. Если мыслить глобально, в конечном итоге это позволит, как и за рубежом, снизить число госпитализаций, сократить количество больничных листов, что приведет к росту валового продукта.

– Еще один модный за рубежом медицинский сервис - чекапы. Это некая усовершенствованная диспансеризация с большим комфортом. Насколько популярны эти услуги в России?

– Как мы знаем, государство позволяет раз в три года пройти диспансеризацию, которую по разным причинам многие игнорируют. Своевременный чекап, диагностика или хотя бы минимальный скрининг дают возможность вовремя выявлять заболевания. Однако нельзя насильно заставить человека заботиться о здоровье.

Скрининги есть в некоторых наших программах корпоративного страхования. Но я не могу сказать, что сегодня они сильно востребованы, обращений граждан немного. Каждый предпочитает заботиться о своем здоровье самостоятельно.

– Сегодня в арсенале большинства крупных игроков рынка ДМС есть программы для физлиц по страхованию на случай выявления критических заболеваний, в том числе онкологических. Насколько пользуются спросом такие программы ВСК?

– Критические и онкологические заболевания, к сожалению, быстрыми темпами входят в нашу жизнь. Если взять Россию, то порядка 3 млн человек стоят на учете по онкологии. Ежегодно регистрируются более 600 тысяч новых выявленных фактов заболевания. Порядка 300 тысяч человек в год умирают от онкологии.

Уже более четырех лет мы в ВСК занимаемся разработкой страховых программ, позволяющих при выявлении тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой системы или онкологии получить дорогостоящее лечение в ведущих клиниках России и за рубежом. На сегодняшний день у нас есть два таких продукта, достаточно успешно реализуемых на рынке. И мы организуем лечение тяжелых заболеваний "под ключ": с подбором лечащего врача, медучреждения, оплатой перелета, медикаментов, переводчика и даже сопровождения родственника. Мы предлагаем клиентам страховку, которой не дай бог придется воспользоваться. Но если уж настанет такой случай, то предоставим лечение в ведущих клиниках с оригинальными препаратами и качественным сервисом.

– Часто ли люди пользуются такими программами?

– В год мы продаем 15-20 тысяч таких полисов. Много это или мало, сложно сказать. Я бы говорил о людях, получивших лечение, - которым мы спасли или продлили жизнь. Учитывая характеристику продукта и возможные последствия, наличие такой программы позволяет не просто значительно сократить неизбежные финансовые расходы, но и получить все необходимое лечение.

– Возвращаясь к классическим программам ДМС, какой сегодня запрос у клиентов, выбирающих ДМС? Что должно быть обязательно включено в программу корпоративного ДМС, кроме стоматологии, амбулаторной и поликлинической помощи?

– Наши корпоративные клиенты активно расширяют палитру услуг, прежних стандартных сервисов многим уже недостаточно, чему мы однозначно рады. Так, например, компании хотят видеть в числе дополнительных услуг психологическую помощь, потому что по оценкам специалистов, порядка 35-40% больничных листов - это психосоматические состояния.

Также клиенты просят добавить сервисы помощи по вопросам, связанным с лечением онкологии. И мы верифицируем диагноз, организуем консультации по плану лечения с ведущими онкологами в Москве. Не менее востребована услуга лекарственной навигации: человеку выписали лекарство, а мы подсказываем, есть ли более дешевые аналоги и как они совместимы с его заболеваниями. Новая тема, которую прорабатывает наша компания сегодня, - программы с применением динамического наблюдения с помощью носимых устройств, позволяющие предвосхищать болезни.

– Привычные программы ДМС для физлиц стоят довольно дорого. Можно ли как-то оптимизировать стоимость?

– В течение двух-трех месяцев в нашем личном кабинете клиента появится возможность оформить ДМС с франшизой. Суть франшизы в том, что при каждом посещении врача застрахованный самостоятельно оплачивает небольшую часть стоимости приема в клинике, а основную часть услуги оплачивает страховая компания. Благодаря такой опции можно заметно снизить стоимость полиса и увеличить количество доступных по программе клиник. Например, при 10%-ой франшизе тариф снизится на 40%.

Я думаю, чтобы сделать предложения ДМС для физлиц массовыми, необходимо включить франшизы в соответствующий продукт - тогда будут довольны и клиенты, и страховые компании, и клиники. Последние - потому что поток посетителей медучреждений будет более организованным.

– Каким вы видите ближайшее будущее рынка ДМС в России?

– В ближайшие два-три года я не вижу кардинального прорыва в корпоративном сегменте, это связано с экономикой и политикой работодателей. Однако появляется все больше интересных продуктов для физлиц, поэтому уверен, что именно в этом направлении и будет наиболее активно развиваться рынок. Мы ожидаем повышения не только качества сервиса со стороны страховых компаний и клиник, но и рост интереса людей к программам, позволяющим получать не разовую платную услугу, а полноценный продукт с амбулаторным лечением, стационаром, стоматологией, телемедициной и психологом.

– Какова роль страховых компаний в формировании облика системы здравоохранения будущего?

– Если посмотреть на мировую медицину, то ее облик определяют, главным образом, частные страховые компании, владеющие клиниками. У нас - наоборот. В России есть система ОМС, ДМС, и главную роль в здравоохранении, конечно, играет государство. Но конкуренция спасала и спасет мир, поэтому развитие частной медицины и страхования приведут к существенным сдвигам, особенно если произойдет синергия ОМС и ДМС. Я считаю, что это будет в интересах и государства, и граждан, и страховых компаний, поэтому считаю важным и полезным более активное привлечение страховых компаний в рамках реализации проектов в направлении цифровизации здравоохранения.

Имеются противопоказания к применению и использованию, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению и получить консультации специалистов.