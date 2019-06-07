Вице-президент Acer REET об "умных" парковках, киберспорте и искусственном интеллекте

Тайваньская компания Acer, один из мировых лидеров по производству компьютерной техники, в этом году приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. Известная прежде всего своими высококачественными ПК, ноутбуками, мониторами и другими продуктами ИТ-рынка, Acer выходит на новую площадку с устройствами премиум-класса в потребительском сегменте и различными идеями в других областях. Об искусственном интеллекте, интернете вещей и смарт-технологиях для города ТАСС рассказал вице-президент Acer в регионе REET (Россия, Восточная Европа, Турция) Григорий Низовский.

– Какие проекты компания планирует представить на международном экономическом форуме и чего Acer ждет от этого события?

– Компания успешно ведет бизнес на российском рынке. Желание принять участие в форуме вызвано тем, что сейчас Acer планирует развивать новые направления в России и некоторых других странах. И то, что мы готовы предложить российским пользователям, не связано с потребительским сегментом. Речь идет об интернете вещей, бизнес-аналитике и смарт-технологиях, об элементах "умного" города – в частности об "умных" парковках. Эта технология значительно облегчает жизнь автомобилисту: достаточно скачать приложение, и можно в режиме реального времени отслеживать, есть на парковке свободные места или нет. Система может автоматически считывать номера машины и после того, как машина уедет, отправлять владельцу автомобиля счет, если к номеру привязана кредитная карта. Поставив автомобиль сразу на двух парковочных местах, водитель рискует получить счет в два раза больше. Так что эта система еще и дисциплинирует водителей. Эта технология успешно реализована на Тайване.

– Какие из этих решений вы готовы внедрять в России?

В ближайшее время мы сделаем "умную" парковку у нашего головного офиса в Москве и готовы в качестве пилотного проекта оборудовать на льготной основе паркинг в центре города с применением наших технологий. С этого мы хотим начать.

– Какие новинки Acer показала на форуме?

– Одна из новинок, которую можно встретить на форуме, – ультракомпактный ноутбук Acer Swift 7. Оснащенный 14-дюймовым тач-дисплеем, он весит менее килограмма при толщине корпуса менее одного сантиметра. Производительность Acer Swift 7 при этом не страдает, а время автономной работы достигает 12 часов. Это важно, так как, в отличие от смартфонов, ноутбуки предназначены все-таки для создания сложного контента. Считаем также, что ноутбук – это крупный аксессуар, который может многое говорить о владельце, его отношении к своей профессии, статусе. Дизайн Acer Swift 7 разработан именно с этим подходом.

В свободные минуты мы предлагаем участникам сменить обстановку в механизированном геймерском кресле Predator Thronos, которое позволяет полностью погрузиться в миры компьютерных игр. Конструкция кабины дает возможность с удобством разместиться внутри одному человеку перед тремя мониторами и откидной полкой с клавиатурой и мышью. Участникам виртуальных автогонок кресло также сообщит информацию о состоянии дороги.

Игровая индустрия и киберспорт стремительно развиваются. Сейчас киберспорт – официальный вид спорта, обсуждается его включение в программу Олимпийских игр. Рынок игровых компьютеров в России растет, их покупают далеко не только школьникам. Происходит сближение игровой и развлекательной индустрии, компьютерные игры становятся частью досуга, не менее значимой, чем кино.