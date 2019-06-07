Вице-президент Acer REET об "умных" парковках, киберспорте и искусственном интеллекте

Тайваньская компания Acer, один из мировых лидеров по производству компьютерной техники, в этом году приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. Известная прежде всего своими высококачественными ПК, ноутбуками, мониторами и другими продуктами ИТ-рынка, Acer выходит на новую площадку с устройствами премиум-класса в потребительском сегменте и различными идеями в других областях. Об искусственном интеллекте, интернете вещей и смарт-технологиях для города ТАСС рассказал вице-президент Acer в регионе REET (Россия, Восточная Европа, Турция) Григорий Низовский.
– Какие проекты компания планирует представить на международном экономическом форуме и чего Acer ждет от этого события?
– Компания успешно ведет бизнес на российском рынке. Желание принять участие в форуме вызвано тем, что сейчас Acer планирует развивать новые направления в России и некоторых других странах. И то, что мы готовы предложить российским пользователям, не связано с потребительским сегментом. Речь идет об интернете вещей, бизнес-аналитике и смарт-технологиях, об элементах "умного" города – в частности об "умных" парковках. Эта технология значительно облегчает жизнь автомобилисту: достаточно скачать приложение, и можно в режиме реального времени отслеживать, есть на парковке свободные места или нет. Система может автоматически считывать номера машины и после того, как машина уедет, отправлять владельцу автомобиля счет, если к номеру привязана кредитная карта. Поставив автомобиль сразу на двух парковочных местах, водитель рискует получить счет в два раза больше. Так что эта система еще и дисциплинирует водителей. Эта технология успешно реализована на Тайване.
– Какие из этих решений вы готовы внедрять в России?
В ближайшее время мы сделаем "умную" парковку у нашего головного офиса в Москве и готовы в качестве пилотного проекта оборудовать на льготной основе паркинг в центре города с применением наших технологий. С этого мы хотим начать.
– Какие новинки Acer показала на форуме?
– Одна из новинок, которую можно встретить на форуме, – ультракомпактный ноутбук Acer Swift 7. Оснащенный 14-дюймовым тач-дисплеем, он весит менее килограмма при толщине корпуса менее одного сантиметра. Производительность Acer Swift 7 при этом не страдает, а время автономной работы достигает 12 часов. Это важно, так как, в отличие от смартфонов, ноутбуки предназначены все-таки для создания сложного контента. Считаем также, что ноутбук – это крупный аксессуар, который может многое говорить о владельце, его отношении к своей профессии, статусе. Дизайн Acer Swift 7 разработан именно с этим подходом.
В свободные минуты мы предлагаем участникам сменить обстановку в механизированном геймерском кресле Predator Thronos, которое позволяет полностью погрузиться в миры компьютерных игр. Конструкция кабины дает возможность с удобством разместиться внутри одному человеку перед тремя мониторами и откидной полкой с клавиатурой и мышью. Участникам виртуальных автогонок кресло также сообщит информацию о состоянии дороги.
Игровая индустрия и киберспорт стремительно развиваются. Сейчас киберспорт – официальный вид спорта, обсуждается его включение в программу Олимпийских игр. Рынок игровых компьютеров в России растет, их покупают далеко не только школьникам. Происходит сближение игровой и развлекательной индустрии, компьютерные игры становятся частью досуга, не менее значимой, чем кино.
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– Поговорим о новом векторе развития компании – о смарт-технологиях, интернете вещей и искусственном интеллекте. Расскажите о своих разработках в области медицины, транспорта и бизнес-аналитики. Что в них инновационного?
– На Тайване – своей исторической родине – Acer уже давно выступает в роли системного интегратора и реализует проекты на базе новых технологий.
У нас есть пилотные проекты в области медицины, связанные с облачным хранением медицинских карт и так называемыми датчиками здоровья – имплантатами, которые контролируют разные медицинские показатели и в случае необходимости мгновенно сигнализируют о ЧП. Эти разработки реализованы в двух госпиталях на Тайване.
Также реализована система оповещения и прогноза эпидемиологической обстановки по гриппу в регионах острова, которая позволяет принять решение о посещении того или иного региона и в конечном счете предотвратить рапространение болезни.
На последней выставке Computex мы представили aiSage – устройство, в котором применены технологии как интернета вещей, так и искусственного интеллекта. Оно собирает и анализирует данные для предоставления бизнес-аналитики в реальном времени. В данный момент розничные сети тратят на консолидацию и анализ демографических данных и информации о покупателях от нескольких дней до нескольких недель, а ценность этой информации со временем снижается. Теперь, с появлением aiSage, обработка метаданных и передача потокового видео может происходить в реальном времени.
– Какие технологии на стыке больших данных, искусственного интеллекта и интернета вещей компания планирует развивать в ближайшие 10 лет?
– Одно из направлений – видеоаналитика. Простой пример из будущего – аэропорт без спецконтроля и паспортного контроля. Человек приезжает, сдает багаж и садится в самолет – все проверки осуществляет система.
По нашим расчетам, эта технология будет интегрирована в течение 10-15 лет. Понятно, что современный мир сложнее технологий. Как и в случае с беспилотными авто, тут тоже могут быть сложные юридические моменты. Если происходит ДТП с участием беспилотного автомобиля, возникает вопрос: кто виноват? Аналогичные проблемы могут появиться и в аэропорту. Здесь много нюансов, но эта идея реально осуществима.
Если говорить в целом об искусственном интеллекте, то в ближайшее время его развитие будет направлено в том числе и на совершенствование персональных компьютеров. Речь идет об оптимизации производительности и интерфейса под конкретного пользователя, автоматическом решении типовых задач – от группировки почты до генерирования автоматических ответов. К примеру, пользователь будет получать такое сообщение от голосового помощника: "В результате автоматической обработки вашей почты было выявлено следующее: из 50 полученных писем два требуют вашего подтверждения, для ответа вам доступны такие-то слоты…". И пользователю нужно будет лишь выбрать подходящий вариант.
Технологии развиваются, и в ближайшие два-три года мы сможем увидеть удивительные результаты.