Гендиректор "Макдоналдс" в России Марк Карена: "Опыт будущего мы даем гостям уже сегодня"

Глава российского "Макдоналдс" - об обязательствах, краткосрочных планах и дальних перспективах компании в России, соглашении со Сбербанком, обучении персонала и Университете Гамбургерологии. – Опишите основные задачи "Макдоналдс" в России на ближайшие годы. Как изменились предпочтения потребителя за годы работы компании в России? – С момента открытия первого "Макдоналдс" в России компания остается лидером отрасли, став частью российского образа жизни и первой внедряя инновации в индустрию общественного питания. С 1990 года "Макдоналдс" принял свыше 5 млрд гостей. Суммарный объем инвестиций компании в России превысил 61 млрд рублей. В компании работают 50 тыс. россиян, а еще 100 тыс. рабочих мест создано на предприятиях наших поставщиков. "Макдоналдс" выплатил более 146 млрд рублей налогов в федеральный и региональные бюджеты. Россия - один из крупнейших рынков для "Макдоналдс" в мировом масштабе. У отечественного рынка "питания вне дома" до сих пор огромные перспективы для роста, так как средний россиянин тратит на еду вне дома лишь 800 рублей в месяц. Это крайне мало по сравнению с другими странами с аналогичным среднедушевым доходом населения. В 2019 году мы планируем увеличить объем инвестиций в российскую экономику на 40% - это будет крупнейшая по объему инвестиция за последние годы, а также максимальный прирост за год. Тем самым мы ускорим темпы открытия новых предприятий: в 2018 году "Макдоналдс" открыл в России 40 предприятий, в 2019 году их откроется около 60. Россия станет одним из первых рынков для "Макдоналдс" во всем мире, где инновации, которые мы называем "опыт будущего", будут внедрены на большинстве предприятий уже к концу 2019 года.

Вы, наверное, уже в курсе, что мы внедрили терминалы самообслуживания и занялись доставкой, однако есть еще два новых момента, на которых я хотел бы заострить внимание. Возможность получить свой заказ за столиком - до конца 2019 года эта услуга будет доступна во всех предприятиях "Макдоналдс" в России. Больше не нужно будет стоять в очереди в кассу - сделав заказ у терминала самообслуживания, вы садитесь за столик и ждете, когда вам принесут еду. Этой услугой уже ежедневно пользуются более 100 тыс. посетителей, хотя мы внедрили ее только на 50% наших предприятий. Будучи лидером отрасли, мы движемся в новом направлении и размываем границы между классическими ресторанами и предприятиями быстрого обслуживания (ПБО), заимствуя лучшее в каждом из миров. У ПБО мы берем доступность, качественную еду, быстрый сервис и объединяем это с возможностями ресторанов полного цикла - обслуживанием у столиков, а также индивидуальным подходом и гостеприимством по отношению к каждому посетителю. Это помогает нам создать уникальную комбинацию, которая пока отсутствует на рынке.

Уверен, что при поддержке 160 предприятий наших поставщиков и нашей замечательной команды из 50 тыс. сотрудников предприятий "Макдоналдс", которые ежедневно создают хорошее настроение для посетителей, мы останемся несомненным лидером российского рынка. – Вы подписали соглашение о сотрудничестве с лидером российской банковской отрасли - Сбербанком РФ. Расскажите, что это соглашение означает для "Макдоналдс" в целом и что - для каждого из ваших посетителей? – Мы гордимся стратегическим сотрудничеством со Сбербанком, поскольку это позволяет нам, как лидерам рынка, объединить усилия в интересах миллионов россиян, которые ежедневно пользуются услугами Сбербанка и приходят в "Макдоналдс". Вместе мы сможем предоставить нашим гостям дополнительные преимущества благодаря передовым технологиям, инновациям и сервисам, которые задают стандарты всей отрасли.

В рамках подписанного соглашения компании намерены развивать партнерство в области эквайринга и других инновационных сферах, включая использование технических систем для анализа данных, разработку систем анализа потребительского поведения, ускорение расчетов с использованием платежных карт, развитие зарплатного проекта для сотрудников, открытие пилотного отделения банка, совмещенного с предприятием "Макдоналдс", участие "Макдоналдс" в программе "Спасибо" и взаимодействие в реализации социально-значимых проектов. В современном мире потребитель услуг хочет получать их быстро, недорого и при этом очень качественно. Такой сервис сегодня может быть предоставлен на основе цифровых технологий и искусственного интеллекта.

– Главная тема ПМЭФ-2019 - "Формируя стратегию устойчивого развития". Какие у "Макдоналдс" инициативы в этой области? – Мы верим, что можем использовать масштабы нашей компании для оказания позитивного воздействия на общество и планету в целом - мы называем эти инициативы "Масштаб во благо", они неотъемлемая часть стратегии и плана развития нашей компании. Мы намерены играть ведущую роль в обеспечении устойчивого развития в сфере ПБО и розничном секторе в России в следующие пять лет. Мы будем работать над этим и берем на себя некоторые обязательства. Во-первых, мы предложим больше вариантов сбалансированного питания для детей в наборах "Хэппи мил". Из 7 миллионов реализованных в 2018 году детских обедов "Хэппи мил" больше 75% содержали одну из полезных опций, рекомендуемых специалистами: молоко, фрукты или овощи, воду, соки без добавления сахара, йогурт. Всего в "Хэппи мил" есть восемь таких полезных опций, поэтому родители всегда могут выбрать то, что больше нравится ребенку. Важно, что в продукции, входящей в состав "Хэппи мил", отсутствуют искусственные красители. Как ответственный рекламодатель, "Макдоналдс" принимает на себя добровольное обязательство ограничения рекламы, направленной на детей младше 12 лет - например, детям не рекламируются сладкие газированные напитки. Во-вторых, упаковка и переработка. К 2025 году 100% упаковки будет производиться из материалов, полученных из возобновляемых, переработанных или сертифицированных источников. Наша цель - добиться того, чтобы упаковка из всех предприятий "Макдоналдс" отправлялась на переработку. В-третьих, "Макдоналдс", будучи социально ответственной компанией, продолжит активно поддерживать благотворительные проекты, призванные помогать российским детям и семьям в трудных жизненных ситуациях. Наша стратегия в области устойчивого развития выстроена с учетом Национального проекта "Экология" и мер по борьбе с изменениями климата, запланированных на федеральном уровне. Согласно майским указам президента, к 2024 году будет создана новая инфраструктура по раздельному сбору и переработке отходов. "Макдоналдс" намерен принять активное участие в претворении этих планов в жизнь.

– Совсем недавно вы открыли Университет Гамбургерологии в Москве для обучения и развития персонала. Что это за учебное заведение, чему там будут учить студентов? – Я хочу подчеркнуть, что я чрезвычайно горжусь нашими людьми. Именно они - ядро нашего бизнеса, из-за них наш бренд пользуется любовью россиян, потому что счастливые сотрудники делают счастливыми и посетителей. Я рад, что у нас в компании есть развитая программа обучения и развития персонала, благодаря которой молодые люди за двадцать могут управлять бизнесом средних размеров с ежегодным оборотом в 200 млн рублей, возглавляя коллектив из 100 сотрудников. На самом деле средний возраст директоров наших предприятий в России - всего 28 лет. И я горд, что 60% наших топ-менеджеров начинали свою карьеру в качестве простых сотрудников бригад. Это доказывает, что у всех наших сотрудников есть равные возможности, исходя из их способностей.

Открытие Университета Гамбургерологии стало важным шагом для "Макдоналдс" в России, поскольку на 120 с лишним стран присутствия "Макдоналдс" во всем мире пока насчитывается лишь восемь таких университетов. Отныне каждый год до 4 тыс. будущих менеджеров "Макдоналдс" из русскоязычных стран смогут проходить здесь обучение на различных образовательных курсах. Российским сотрудникам "Макдоналдс" доступны более 200 международных профильных курсов на русском языке. Основные программы курсов посвящены вопросам специфики ведения бизнеса, лидерства и гостеприимства. Обучение строится с учетом самых современных тенденций в образовании. Основная часть образовательных модулей и курсов доступна онлайн, в интерактивной форме с использованием всех современных цифровых возможностей. Открытие Университета Гамбургерологии подтверждает, что для "Макдоналдс" именно сотрудники являются ключом к успеху, а инвестиции в обучение и развитие персонала - наш стратегический приоритет.