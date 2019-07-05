Пьер Паоло Челесте: "Италия - идеальный партнер для России"

По итогам российско-итальянского Форума по станкостроению (18+), прошедшего 27 июня 2019 года в московском Центре международной торговли, директор московского офиса ИЧЕ - национального Агентства по продвижению за рубежом и интернационализации итальянских компаний - Пьер Паоло Челесте рассказал ТАСС о выходе итальянских предприятий на российский рынок, пользе налоговых льгот, вызовах "четвертой промышленной революции" и новом взгляде на бренд Made with Italy.

– Как вы оцениваете нынешнее состояние торгово-экономических отношений между Италией и Россией?

– Прежде всего, мне приятно отметить, что Италия занимает пятое место по поставкам промышленных товаров в Россию. В первом квартале 2019 года заметно явное увеличение товарооборота между нашими странами по сравнению с первым кварталом прошлого года - около +1,9%. Цифра, может быть, и небольшая, но важная, если сравнить ее с аналогичными показателями Германии (−2%) и Франции (−22%). Показатель 1,9% - это рост объема итальянских товаров, поставляемых в Россию. К нему нужно добавить 9,2% роста объема российской продукции, которая идет в Италию.

Мы как Агентство ИЧЕ хотим, чтобы эти цифры росли и дальше, чтобы общий объем итальянских поставок в Россию, который в 2018 году составил 9 млрд евро, в этом году был еще больше. Если бы мы смогли достичь роста в 5%, мы были бы довольны. При этом мы отдаем себе отчет в том, что 2019-й - очень сложный год с точки зрения международной мировой конъюнктуры в плане инвестиций и объема потребления, который сейчас замедлился.

– Что конкретно нужно сделать для того, чтобы создать индивидуальные и гибкие решения для удовлетворения потребностей рынков обеих стран?

– Задача Агентства ИЧЕ как раз и заключается в том, чтобы обеспечить как можно более гладкий выход итальянских компаний на российский рынок. Прежде всего нужно хорошо узнать друг друга, дать ясные ответы на вопросы итальянских компаний, желающих работать в России, и российских компаний, которые хотят найти партнеров в Италии.

Важная часть нашей работы - обучение итальянских предпринимателей тому, как вести себя на российском рынке. Сейчас мы ведем эту работу с 15 итальянскими компаниями в станкостроительной области.

– Как, по вашему мнению, за последние несколько лет изменилось итальянское станкостроение?

– Хочу выразить свое восхищение теми, кто работает в этой области. Несмотря на некоторую консервативность, присущую отрасли, они нашли ресурсы и творческие возможности, значительно преобразовавшие итальянское станкостроение.

Разумеется, этому во многом поспособствовали сама промышленность в целом и индустрия 4.0. Свой вклад внесли и налоговые льготы, введенные правительством Италии: благодаря им появилась возможность амортизировать оборудование, внедрить новые технологии и объединить различные виды оборудования в единую систему. Результаты не заставили себя ждать, рост станкостроительной отрасли в Италии налицо: в 2018-м он составил 12%, а общий объем продукции приблизился к 7 млрд евро. А поскольку эта отрасль ориентирована на экспорт, то поставки готовой продукции за рубеж также значительно выросли. Экспорт итальянских машин и оборудования в Россию также увеличился на 12%. Я в последнее время задумываюсь над тем, чтобы обратиться к российским коллегам с аналогичным предложением – тоже подумать о введении определенных налоговых льгот и мер стимулирования, чтобы заинтересовать российские предприятия обновлением их парка оборудования.

С моей точки зрения, Италия - идеальный партнер для России, потому что вся промышленная структура Италии опирается на малые и средние предприятия, которые способны учитывать индивидуальные запросы клиентов и адаптировать свою продукцию. К тому же сегодня оборудование должно быть не просто эффективным и производительным, но еще и экологичным.

– Ориентация на экологичность - это своего рода тренд. Какие еще тенденции существуют в станкостроительной отрасли?

– Прежде всего - цифровизация. Затем - удаленное управление, возможность дистанционно вмешаться в работу оборудования, чтобы избежать проблем и оперативно направить ее в нужное русло.

– Что ждет отрасль металлообрабатывающих станков в ближайшем будущем, скажем, в пределах десяти лет?

– Мы, итальянцы, честно говоря, не привыкли к таким долгосрочным прогнозам. Эта нацеленность на сегодняшний день помогает нам в творческом подходе и выработке новых идей.

Из 4,5 млн итальянских компаний примерно 70 тысяч - это потенциальные экспортеры, которые еще ни разу не выходили на зарубежные рынки. Эпоха интернационализации, то есть внешнеэкономической деятельности, закончилась. Началась эпоха глобализации. Поэтому перед выходом на рынок другой страны предприниматель должен подумать, что он будет делать и какими путями пойдет. Чтобы долго работать на любом рынке, нужно понимать его и оперативно реагировать на происходящие изменения. Нам повезло: мы помогаем максимально органично и быстро локализовать наши компании в России. Это, однако, не должно гасить природный инстинкт предпринимателя. У него должен оставаться нюх, без которого бизнесмен не сможет работать ни при каких условиях.

– Какие сложности могут возникнуть при переходе промышленности к цифровизации?

– Главная сложность заключается в том, чтобы связать все в единую сеть. Да, вначале сделать это будет нелегко. Это вызов, на который нужно дать адекватный ответ. Ведь в конце концов цифровизация станет лавиной, которая захватит все производства, и те, кто окажется вне ее, просто выбьются из тренда и окажутся за бортом.

– Какую именно помощь оказывает Агентство ИЧЕ компаниям, которые планируют выходить на российский рынок? Как вы оцениваете их экспортный потенциал?

– Мы помогаем найти партнеров, и работа начинается с диалога. Сначала нам нужно понять, насколько серьезны намерения компании. Мы уточняем, какую продукцию компания хочет предложить российскому рынку, и ищем российского производителя или партнера, заинтересованного в этой продукции. В результате предварительного анализа мы связываемся с российской компанией, предлагаем ей возможности потенциального итальянского партнера и завязываем отношения.

Помимо Агентства ИЧЕ, существуют также финансовые инструменты, предоставляемые правительством Италии. Это агентства SACE и Simest, занимающиеся страхованием кредитов. Еще одна наша гордость - работа со стартапами и инновационными компаниями. В 2017 году мы заметили, что от них стало поступать мало запросов, поэтому решили наладить с ними диалог. Сейчас мы работаем примерно с 1000 стартапов. Итальянское правительство даже предоставило зарубежным стартапам, которые намерены работать в Италии, возможность ускоренного получения визы. Эта программа запущена по всему миру, но активнее остальных ей пользуются именно российские стартапы.

– Чем привлекателен российский рынок для итальянских предприятий?

– Россия предоставляет огромные возможности, регионы предлагают крайне привлекательные программы для иностранных инвестиций. Ваш менталитет близок итальянскому, у наших культур много общего. Итальянскому предпринимателю также легко адаптироваться к запросам российского потребителя. Но надо помнить, что работа на российском рынке - это кропотливый каждодневный труд.