Артем Седов: "Нужно систематизировать тренд на экологичность"

Новые экологические требования Минприроды по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) вступили в силу с 1 января 2019 года. Теперь за сбор, сортировку и утилизацию мусора отвечают региональные операторы - специальные компании, которым необходимо выстроить логистику и разработать территориальные схемы по обращению с отходами. Помочь им в этом стремится российская компания "Большая Тройка", разработавшая программно-аппаратный комплекс (ПАК) "Управление отходами". В преддверии V Восточного экономического форума в интервью ТАСС генеральный директор "Большой Тройки" Артем Седов рассказал о снижении тарифов для населения, необходимости объединения территориальных схем и о том, почему для заботы об экологии недостаточно одного отказа от полиэтиленовых пакетов.

– "Большая Тройка" разработала ПАК "Управление отходами" для контроля и оптимизации рынка вывоза мусора. Какая идея лежала в основе разработки? Почему вы решили заняться именно этим?

– Мы начали разработку продукта в начале 2016 года, когда еще мало кто говорил о комплексном подходе к отрасли. Мы решили заняться разработкой специального программного обеспечения, которое позволило бы не просто контролировать процессы, протекающие у транспортировщиков и на объектах захоронения отходов, а заняться их оптимизацией.

В то время регионы только начали разрабатывать территориальные схемы обращения с отходами: создавались рабочие группы, на совещаниях принимались решения о том, что включать и не включать в территориальную схему. Одна из самых сложных задач при разработке территориальных схем - найти все источники образования отходов: жилые здания, магазины, офисы. Никому не приходило в голову, что аргументация таких решений должна строиться на уровне математики. А нам казалось абсолютно невозможным разрабатывать такие документы "от руки", без специальных средств. Как посчитать затраты на транспортировку отходов на десять лет вперед, если невозможно даже представить, какие ежедневные маршруты у мусоровозов, кто и сколько отходов образует в регионе и еще пару сотен параметров?

Нас с Михаилом (Михаил Фаворов - технический директор компании "Большая Тройка" - прим. ТАСС) всегда интересовали сложные, порой невыполнимые задачи, поэтому мы и решили взяться за создание ПАК. Мы хотели разобраться, как правильно сформировать отрасль обращения с отходами в регионах. Необходимо знать, какие решения стоит принимать в долгосрочной перспективе: где и какие объекты инфраструктуры располагать, куда замыкать потоки. При этом нужно выбрать из всех вариантов самый экономичный и выгодный для простых граждан. Все мы хотим жить в чистых, красивых, экологически безопасных городах, но не хотим платить за это целое состояние. К этому мы и стремились - помочь обустроить отрасль обращения с отходами с помощью наших знаний в математике и программировании.

– За всю цепочку обращения с отходами теперь ответственны региональные операторы, которые должны разработать специальные территориальные схемы. Зачем нужно объединять эти схемы и какие основные сложности есть в этом процессе?

– Объединять территориальные схемы нужно обязательно. Ведь у нас на границе субъектов РФ не стоит стена - отходы реально переезжают через границы, потому что это дешевле. Часто бывает так, что возить отходы на объект инфраструктуры на территории своего субъекта в разы дороже, чем вывезти их на территорию соседнего. Это происходит, если населенный пункт стоит на границе двух субъектов, а ближайший полигон в своем субъекте расположен очень далеко.

Сложность в том, что все территориальные схемы могут быть разного качества. Во многих схемах нет достаточного количества информации, на основе которой можно принимать какие-либо решения. Многие схемы разрабатывались сроком на один год - к 2019 году они уже устарели. Если соединить настолько разные региональные территориальные схемы в одну федеральную без качественной актуализации, то это может привести к ложным выводам.

– Основная цель ПАК - это снижение для населения тарифов на обращение с отходами? Расскажите подробнее, как ПАК может в этом помочь?

– Основная цель - создать инструмент, который контролировал бы исполнение реформы в субъектах РФ, а также позволял бы снизить тарифы региональных операторов и - как следствие - плату граждан за счет оптимизации логистических потоков и расположения перспективных объектов инфраструктуры.

ПАК состоит из трех модулей, один из которых - автоматизированная информационная система "Редактор территориальных схем обращения с отходами", электронная модель. Мы считаем электронную модель первостепенной, а территориальные схемы - результатом ее моделирования и расчетов.

В территориальной схеме на годы вперед принимаются важнейшие решения о том, как будет работать отрасль обращения с отходами. В ней прописывается, на какие полигоны возить отходы, где строить новые объекты и какие технологии там начнут использоваться, в каких зонах и каким образом станут работать региональные операторы и транспортировщики. Абсолютно каждое такое решение влияет на то, какой в итоге получится тариф на обращение с отходами для населения.

Кто-то на совещании решит, что в соседнем муниципальном районе нужно построить мусоросжигательный завод, а от этого изменится цифра тарифа, по которому мы с вами будем платить. При этом узнать, как именно повлияет то или иное решение на тариф, можно с помощью моделирования. Можно ввести в систему все исходные данные: об отходообразователях и маршрутах мусоровозов, о демографии и экономике региона, об имеющихся объектах, о всевозможных нормах и ограничениях - и просчитать, какими будут тарифы при любом варианте развития событий. Тогда цена неправильно принятого решения - всего лишь перерасчет модели за несколько минут, а не деньги из нашего с вами кармана.

Основная экономия строится на том, что система автоматически выстраивает оптимальные маршруты мусоровозов, определяет технические характеристики и годы ввода и вывода из эксплуатации объектов инфраструктуры. Это сложная задача. Разные машины могут забирать разные контейнеры, объем машины имеет ограничения - нужно понимать, когда отправить ее на выгрузку и как вернуть на маршрут так, чтобы логистика была оптимальной. Еще одна задача заключается в сборе информации об отходообразователях, - нужно понять, какой объем отходов образуется в регионе, чтобы прогнозировать потребность в новых объектах инфраструктуры. Если просчитаться с объемом и заложить объекты инфраструктуры большей мощности, то будут заложены лишние деньги в тариф. Объект большей мощности требует больших капитальных затрат на строительство и эксплуатацию - ошибка при строительстве напрямую влечет за собой рост тарифов.

– Можно ли использовать математическую модель, лежащую в основе ПАК, в других сферах для такой же оптимизации и прозрачности, или она применима только в отрасли обращения с отходами?

– Можно. Проектируя архитектуру платформы, мы потратили много времени на изучение новых технологий. Мы заложили в нее принципы масштабирования и работы с любыми алгоритмами и данными и сейчас на базе этой платформы уже разработали решение для анализа качества воздуха, воды и почвы.

Это универсальная платформа, которая позволяет подключать устройства интернета вещей, собирать различные данные при помощи этих устройств и анализировать практически любые физические процессы. Она связывает между собой логистику и экономику и может быть использована в любой области, где эти сферы взаимодействуют: транспортировка товаров, общественный транспорт, почтовая и курьерская доставка, системы "умного города" - что угодно.

– С октября 2018 года реализуется федеральный проект "Комплексная система обращения с ТКО" в рамках нацпроекта "Экология". Как вы оцениваете объем работы, который был выполнен с того момента? Многое ли было сделано?

– В рамках нацпроекта решаются очень масштабные задачи. Возможно, решение некоторых из них продвигается не так быстро и результативно, как изначально предполагалось, но это именно из-за того, что цели такие глобальные, их достижение не может быть быстрым и легким. Нужно одновременно решать проблемы и в нормативном, и в технологическом, и в социальном поле.

Мы уверены, что наш опыт работы с информационными системами в сфере ТКО мог бы быть полезен для федерального проекта. Уникальность нашего подхода заключается в комплексности. Мы не верим, что настолько масштабную задачу можно решать по частям, не стремясь учесть все факторы и варианты. И мы создавали систему именно для того, чтобы можно было спланировать и учесть абсолютно все, чтобы принимаемые решения, которые долгие годы будут влиять на жизнь людей, имели математически доказанную оптимальность.

Сегодня "Большую Тройку" и наши компетенции часто привлекают для решения принципиальных, стратегических вопросов. Мы консультируем, принимаем участие в рабочих группах и мероприятиях федеральных и региональных органов исполнительной власти, бизнеса, научного сообщества. В 2018 году мы стали резидентом Сколково. Нас неоднократно приглашали поделиться опытом и рассказать о ПАК. Мы делали доклады для руководства каждого из трех профильных министерств в сфере обращения с отходами: Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства промышленности, Министерства строительства и ЖКХ.

– "Большая Тройка" примет участие в двух сессиях V Восточного экономического форума (ВЭФ). Первая - "Экология Дальнего Востока и стран АТР: долгосрочные перспективы сотрудничества". Какая на данный момент экологическая обстановка на Дальнем Востоке?

– Да, в этом году нас пригласили принять участие в двух секциях, за что мы хотим сказать спасибо Росконгрессу. Дальний Восток - уникальная территория, к которой требуется особое внимание и подход при реализации федеральных проектов.

Что касается проекта "Чистый воздух", то только один из двенадцати городов, участвующих в проекте, - Чита - находится на территории Забайкальского края. Что касается проекта "Чистая страна", то всем регионам Дальнего Востока приходится не очень легко: огромные территории и слабая транспортная доступность. В связи с этим возникает сложность с выполнением требований СанПиНов по ежедневному вывозу отходов.

– Вторая сессия ВЭФ с вашим участием - "Создание городов будущего: с чего начать?". Как вы считаете, что еще необходимо сделать, чтобы органично вплести ПАК в единую экосистему "города будущего"?

– Сегодня основные полномочия по обращению с отходами преданы на уровень субъектов РФ. Сейчас муниципальные власти определяют только внешний вид и расположение контейнеров, а всем остальным занимаются региональный оператор и субъект РФ. Но в любом случае муниципальные власти заинтересованы в контроле за вывозом отходов.

В рамках проекта по умным городам правильно интегрировать ПАК с системами, которые у муниципальных властей уже есть. Чтобы у города была единая система управления, где он может контролировать уборку улиц, вывоз мусора, управление уличным освещением, контроль за водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением города. Таким образом, городские службы будут работать эффективней.

– Последние несколько лет в России и мире наблюдается тренд на экологичность. Люди стараются сортировать мусор, в кофейнях используют термокружки вместо картонных стаканчиков и покупают тканевые сумки, чтобы не брать одноразовые пакеты в супермаркетах. Поддерживает ли "Большая Тройка" эту тенденцию?

– Конечно, поддерживаем. Но, на наш взгляд, эти меры носят больше образовательный и просветительских характер, они должны быть систематизированы. Необходимо внедрять технологии переработки использованных изделий, упаковки, тары или отходов производства продукции, которые могут быть использованы в последующем технологическом процессе в качестве вторичного сырья как исходные материалы, направлять их на производство новой упаковки. К примеру, использовать для начала 20% вторичных ресурсов при производстве новой упаковки и постоянно повышать этот показатель. Если установить такую норму законодательно и поощрять ее исполнение, за вторичными отходами выстроится очередь из производителей.