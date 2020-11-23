Кто вы, мистер Байден?

Если демократ Джозеф Байден станет полновластным хозяином Белого дома, то его пребывание там от первого дня до последнего будет посвящено решению одной задачи: формированию своего президентского наследия. Поскольку запас времени у него заведомо ограничен возрастом, для него это даже более безоговорочный императив, чем для его предшественников, которые могли рассчитывать на два срока.

Описание Джозеф Байден © REUTERS/Kevin Lamarque

На мой взгляд, это должно будет отразиться и на американо-российских отношениях. У Байдена просто не будет времени для того, чтобы еще больше их обострять. Да и смысла в этом для него я тоже не вижу. Скорее наоборот: даже просто стабилизация отношений с Москвой может быть преподнесена как значимый внешнеполитический успех, который к тому же кажется вполне достижимым — хотя бы в силу не раз подтверждавшейся готовности Кремля к диалогу. И опыт, и репутация лидера американских демократов вполне позволяют ему претендовать на этот "низко висящий плод" (low-hanging fruit), как говорят американцы о какой-либо не особо сложной задаче. А то, что республиканцу Дональду Трампу так и не удалось дотянуться до этого "фрукта", по идее, должно делать его тем более привлекательным. Главный приоритет Конечно, все это пока не более чем предположения, но, по-моему, достаточно обоснованные. Попробуем представить себя на месте Байдена. 20 ноября ему исполнилось 78 лет. Прежде еще никто из американских лидеров не заступал на высший государственный пост в столь солидном возрасте. И в США, и за их пределами открыто обсуждается вопрос о том, хватит ли у демократа сил, чтобы с полной выкладкой отработать хотя бы один четырехлетний срок. Поздравляя его с днем рождения, газета Wall Street Journal в редакционной статье писала, что у него есть "особый долг — быть прямым и откровенным (forthright) относительно состояния своего здоровья". Понятно, что и в политическом плане его главный приоритет — тоже здоровье, только уже не личное, а общенациональное. Надо во что бы то ни стало сдержать распространение нового коронавируса и свести к минимуму его опустошительные последствия. Пока они для США кошмарны: в стране насчитываются более 12 млн заразившихся и свыше 256 тыс. умерших; оба показателя — мировые антирекорды. Как выяснилось в воскресенье, люди Байдена уже решили, что в будущем выявление эпидемиологических угроз должно стать одной из ключевых задач разведсообщества США.

Описание Джозеф Байден на фабрике по производству медицинской одежды, 8 октября 2020 года © AP Photo/Carolyn Kaster

Но сказать, что СOVID-19 необходимо обуздать, — легче, чем сделать. Вакцина у США если и появилась, то буквально на днях; насколько она окажется общедоступной и эффективной — вопрос открытый. Пока американцам рекомендовано сидеть дома и никуда не ездить даже в традиционный семейный праздник — День благодарения. Останавливать экономику Америке тоже нельзя. Та еще целиком не оправилась и после первого весеннего удара, а горизонт уже опять заволакивают тучи. На прошлой неделе вновь выросло число первичных заявок на пособия по безработице; в конце года истекает срок действия антикризисных мер. По свидетельству телеканала CNBC, в декабре тех же пособий должны лишиться около 12 млн человек. Людям надо будет платить по ипотечным, студенческим и прочим займам, не говоря уже о медицинских и иных текущих счетах, а из каких доходов? Простых и ясных ответов на эти вызовы нет и не предвидится. Политикам они грозят скорее испортить репутацию, нежели украсить резюме. Мост в будущее? Помимо тревог о здоровье и хлебе насущном у Америки сейчас и других забот полон рот. После выборов прошли уже три недели, но итоги их до сих пор оспариваются. В любом случае очевидно, что голосование не устранило, а лишь усугубило политический и идеологический раскол в американском обществе, грозящий перерасти в перманентный разлом. Байден, как водится, выражает готовность объединять страну и народ, быть "президентом всех американцев". Но, по-моему, для всех, включая и его самого, очевидно, что ему это не по силам.

На эту тему Байден "вернулся с кладбища"

Даже если нынешний процесс передачи власти завершится законно и мирно, добрая половина населения страны будет жить с убеждением, что у ее кандидата украли победу. Пикейные жилеты судят и рядят, с одной стороны, о том, может ли Трамп в случае утраты президентского статуса быть предан суду и вправе ли он помиловать сам себя, а с другой — в состоянии ли республиканцы ущучить Байдена, в каком бы статусе тот ни находился, с помощью обвинений в семейной коррупции. Сознавая возрастные ограничения, лидер американских демократов еще в ходе предвыборной кампании говорил, что видит свою роль в наведении мостов в будущее для своей партии и всей страны. Я лично считаю, что это действительно чрезвычайно важно, поскольку как раз сейчас определяется вектор движения на левом фланге американской политики. Речь идет о том, куда пойдет сдвиг: к центристам наподобие Билла Клинтона и Барака Обамы или к радикалам типа Александрии Окасио-Кортес и "бригады" ее единомышленниц в Конгрессе США. Американские социал-революционеры прямо и открыто претендуют сейчас на рычаги власти. И это тревожит многих консерваторов, да и вообще принципиальных контрреволюционеров по всему миру, к числу которых я отношу и себя. Сдержки и противовесы Трамп, так тот прямо стращает своих сторонников, будто Америка стоит на пороге социализма и демократы готовы перевести ее через этот порог. Думаю, это свойственное нынешнему хозяину Белого дома преувеличение. Но применительно к Байдену действительно есть вопрос о том, хочет и может ли он обуздать нынешний "левый уклон" в своей партии, одним из воплощений которого многие считают и его напарницу на выборах сенатора Камалу Харрис.

Кстати, о Сенате. Какие бы внутриполитические планы ни вынашивали демократы в США, судьба их будет во многом зависеть от расстановки сил в верхней палате Конгресса нового созыва, а та окончательно определится лишь в январе, на дополнительном туре выборов в штате Джорджия. Если республиканцы сохранят контроль над Сенатом, что представляется вполне вероятным, то их соперникам придется на ближайшее время забыть о коренных внутриполитических преобразованиях, включая, например, реформу избирательной системы или расширение числа штатов страны. Тем более что и в составе Верховного суда США, имеющего право проверять любые решения законодательной и исполнительной власти на соответствие конституции, устойчивое большинство теперь на стороне консерваторов. Очевидная альтернатива Таким образом, в домашних делах у Байдена особой свободы рук не предвидится. Соответственно, и рассчитывать на формирование достойного наследия на данном направлении ему затруднительно. Альтернатива очевидна — сфера внешней политики, национальной и международной безопасности. Тем более что Байден занимается ею, по существу, всю жизнь. Он десятки лет входил в состав сенатского комитета по иностранным делам, не раз его возглавлял. При движении в эту сторону тоже сразу просматриваются развилки. По общему признанию специалистов, сейчас для США первый и главный приоритет — Китай. Но с КНР у Байдена маячит такая же проблема, как у Трампа с Россией. Демократа подозревают, а порой и прямо обвиняют, что он хочет поладить с Пекином не просто так, что между ними существует некий сговор — будь то прямой или косвенный. И если он заявляет, как было на днях, что не видит большого смысла в санкциях против Китая, то это лишь усугубляет подобные подозрения. Главный вопрос А вот по России ситуация обратная. В последние годы Байден настолько активно участвовал в раздувании антироссийской истерии в США, что на сегодняшний день его уже никто не может заподозрить в готовности потакать Москве. Это обеспечивает ему определенную свободу рук. К тому же всем ясно, что ситуация действительно требует оперативного вмешательства, купирования нарастающих рисков и угроз. В результате целенаправленного разрушения администрацией Трампа режима контроля над вооружениями мир может остаться вообще без всяких ограничений в данной сфере.

На эту тему Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

Москва не раз на самом высоком уровне предупреждала об опасности такого развития событий, призывала к сдержанности, предлагала конкретные варианты действий. И Байден, считающийся специалистом как раз по контролю над вооружениями, заранее изъявлял готовность, например, продлить на пять лет без предварительных условий действующий российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Это, конечно, очень важно и отрадно. Поскольку в отношениях между Вашингтоном и Москвой, к сожалению, мы опять скатились к вопросу о том, как нам избежать хотя бы прямого военного столкновения. Было бы, кстати, здорово, если бы Байден, выстраивая у себя дома свой "мост в будущее", довел понимание важности этой "красной линии" до новых поколений американских политиков. Воистину бесценный был бы вклад в то самое политическое наследие. С больной головы на здоровую Конечно, заранее обольщаться на этот счет не следует, судить надо будет по конкретным делам. Можно напомнить, что в администрации Обамы вице-президент Байден стоял у истоков как "перезагрузки" отношений с Россией, так и их последующей "перегрузки" до состояния конфронтации. В феврале 2009 года именно он заявил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, что "пора нажать кнопку перезагрузки и пересмотреть направления, где мы можем и должны сотрудничать с Россией". Чуть позже Обама подтвердил, что и новый термин, и заложенный в него смысл были неслучайными.

Описание Председатель комитета по иностранным делам сената США Джозеф Байден и кандидат в президенты Барак Обама, 31 января 2007 года © AP Photo/Susan Walsh

Однако, как скоро выяснилось, и России, и другим странам американцы предлагали "перезагружаться" исключительно на своих собственных условиях, включавших и бесцеремонное вмешательство в чужие внутренние дела. Диктовать эти условия нередко отряжали того же Байдена. Теперь это всем памятно в основном по более поздним украинским примерам, но в 2011 году вице-президент США приезжал и в Москву, встречался с высшим российским руководством. Я перед той поездкой брал у него интервью; он уверял, что "перезагрузка" принесла "выигрышные для обеих сторон итоги" (это любимая фраза Обамы — win-win). Однако лидерам российской оппозиции Байден в ходе того же визита внушал иное. Как те рассказывали после своего похода в Спасо-Хаус, он с ними поделился, что "на месте Путина" не пошел бы на президентские выборы 2012 года, поскольку, дескать, "это плохо и для страны, и для него самого". Непрошеный совет заокеанского гостя, как известно, принят не был. После этого США принялись целенаправленно сворачивать "перезагрузку", а в конце концов дошли до того, что обвинили Россию во "вмешательстве" в американские выборы. Как говорится, с больной головы на здоровую… Who Are You, Mr. Biden? Байден, кстати, до сих пор вспоминает порой о том своем вояже в Москву. Хвастается, будто смело смотрел тогда в глаза Владимиру Путину и даже упрекал его в бездушии. Сейчас в Вашингтоне это модно; и завели эту неприятную для нас моду как раз демократы. Financial Times на днях писала, что в окружении Байдена царит иррациональная "ненависть к России" и что "западные дипломаты" в Москве ожидают "массированного ужесточения подхода" США к нашей стране.

На эту тему Демонизация России выдыхается: что США могут предложить ей на смену