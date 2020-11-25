Сильная женщина Нонна Мордюкова: как деревенская девушка стала звездой экрана

25 ноября исполняется 95 лет со дня рождения Нонны Мордюковой. Знаменитая исполнительница умела совмещать в своих персонажах напор и нежность, привнося в них свою природную мощь, темперамент и душевность. Зрители любили ее достоверные образы, узнавая в них себя и своих знакомых. Народная артистка СССР не только собрала всевозможные награды за свои роли — в ее честь даже назвали планету (астероид номер 4022), чем мало кто может похвастаться.

Описание Нонна Мордюкова © Татьяна Кузьмина/ТАСС

Ноябрина Мордюкова выросла на Кубани, где ей часто приходилось нянчиться с пятью младшими братьями и сестрами. Несахарные условия воспитали в ней волевого и прямого человека, перед которым тушевались многие мужчины и режиссеры. Однако у нее была и ранимая сторона, позволявшая ей играть трагических и лирических героинь. Из колхоза — в кадр На экзаменах во ВГИКе студенты читали басни и другие шедевры русской литературы и поэзии. Приехавшую из колхоза Мордюкову жизнь к такому не готовила, и с досады она разрыдалась. Экзаменаторы сжалились и предложили ей рассказать какие-нибудь истории из прошлого. Дальше пришлось утирать слезы уже учебной комиссии, но от смеха. Выступление Мордюковой превратилось в настоящий бенефис, настолько уморительные она травила байки — как правдивые, так и самолично ей сочиненные. Дебют Мордюковой в кино выдался триумфальным. В 1948 году режиссер Сергей Герасимов, а по совместительству преподаватель ВГИКа, задумал смелую затею: экранизировать роман Александра Фадеева "Молодая гвардия" со студентами в главных ролях. После пламенного перевоплощения в Ульяну Громову (актриса даже навещала родителей погибшей девушки, чтобы лучше понять образ) Нонна Викторовна стала известна на всю страну, а заодно получила Сталинскую премию I степени. Правда, следующего фильма ей пришлось ждать около пяти лет — в период "малокартинья" многие исполнители столкнулись с трудностями при поиске работы. В 1953 году Мордюкову позвал в "Возвращение Василия Бортникова" корифей советского кино Всеволод Пудовкин, а дальше ее карьера танком напролом пошла к успеху.

Описание Кадр из фильма "Молодая Гвардия", 1948 год © Public domain/Wikimedia Commons

Мордюкова пользовалась таким почетом в кинематографической среде, что порой сценарии писались специально под нее, как, например, "Простая история" (1960) Юрия Егорова или "Родня" (1981) Никиты Михалкова. В первом случае она сыграла суровую вдову, становящуюся председателем колхоза, а во втором — как будто бы саму себя, одинокую деревенскую женщину, угодившую в незнакомую городскую среду. Одна из лучших ролей Мордюковой долго добиралась до зрителей — цензоры 20 лет прятали на полке картину Александра Аскольдова "Комиссар" (1967). По ходу повествования актрисе требовалось показать тонкую трансформацию, когда ее жесткий и закаленный персонаж обретал женственность после появления у нее ребенка. Разборчивый вкус Мордюкова требовательно относилась к ролям, не соглашаясь на что попало. Иногда она отказывалась и от невероятно заманчивых предложений. Англичане звали ее в "Сагу о Форсайтах" (1967), но актриса не польстилась, поскольку не знала языка Шекспира. Ей предлагали предоставить русскую транскрипцию ее реплик, но Мордюкова была непреклонна — а ведь так она могла получить международную известность.

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Дело в том, что знойная исполнительница всегда предпочитала опираться на личный опыт в своих перевоплощениях. Нонне Викторовне нравилось играть те чувства, которые она сама когда-то испытывала и понимала: страхи, тревоги, страдания, любовь, детские воспоминания. В результате ее не особо манили партии исторических фигур или венценосных особ, часто привлекающие амбициозных лицедеев. Мордюкова признавалась, что не представляет, чтобы она загорелась ролью Екатерины II или Марии Стюарт. Она хотела, чтобы зритель ее принимал, чувствовала свои ограничения и не стремилась во что бы ни стало пробиваться в новые амплуа. При этом она превосходно проявляла себя в разных жанрах и ипостасях, когда все-таки решалась на подобный шаг. Комедия "Женитьба Бальзаминова" (1964) стала как раз таким опытом, где режиссеру Константину Воинову пришлось вытаскивать из Мордюковой "характерность". Партия купчихи пугала артистку своей чуждостью и перспективой ходить в креолине, однако в итоге она феерически отработала свои десять экранных минут. Мордюкова против Михалкова С Никитой Михалковым у Мордюковой была настоящая любовь, спонтанно перетекающая в ненависть. Каждый из них имел свои взгляды, как следует отыгрывать те или иные сцены, из чего рождались душераздирающие ссоры. Во время съемок "Родни" страсти между своенравным постановщиком и упрямой актрисой накалялись до такого предела, что доходило до рукоприкладства — доставалось, конечно же, Михалкову.

Описание С Никитой Михалковым и Мирабетом Аммаром на XIV Московском международном кинофестивале, 1985 год © Валерий Христофоров, Александр Шогин /ТАСС

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Режиссер хотел выжать из актрисы абсолютный максимум и шел ради этого на неортодоксальные меры. Финальный эпизод на вокзале требовал от актрисы поистине трагической мины, а режиссер решил, что изобразить душевные метания помогут физические тяготы, и велел наложить заслуженной артистке в чемодан камней. Параллельно провокатор Михалков дразнил ее "бабушкой" и критиковал ее мастерство. В какой-то момент оскорбленная Мордюкова бросила все и устремилась к себе, а разъяренный Никита Сергеевич пустился за ней в погоню, за что получил кулаком в грудь и пяткой по колену — спасибо, что жив остался. В конечном счете неистовое состояние позволило ей отыграть эпизод со всей силой (актриса согласилась лишь на еще один дубль, после чего как настоящая дива удалилась). Михалков впоследствии приходил к ней каяться со слезами за свои методики — впрочем, фильм-то действительно удался. Секреты профессии Мордюкова с малых лет скептически относилась к учебе, зато актерская профессия вызывала у нее неподдельный трепет. В институте учебники по общеобразовательным дисциплинам вгоняли ее в беспробудный сон, а коллекционирование двоек по недостойным ее внимания наукам стало для нее доброй традицией. С другой стороны, по профильным предметам (мастерству киноактера, танцу, акробатике, пантомиме, пению и художественному слову) Нонна Викторовна училась на одни пятерки. Большинство заметок и документальных фильмов о Мордюковой предпочитают смаковать горестные подробности ее личной жизни (актриса 13 лет прожила в несчастливом браке со звездой советского экрана Вячеславом Тихоновым), вместо того чтобы подробнее рассказать о профессиональных приемах легендарной артистки. А зря, ведь у фигуры такого масштаба есть чему поучиться.

Описание С Денисом Евстигнеевым и Николаем Чиндяйкиным на съемках фильма "Мама", 1998 год © Владимир Майковский/ТАСС

В своей автобиографии "Казачка" Мордюкова красочно расписывает, как она опиралась на свои личные переживания, чтобы разрыдаться во время репетиции "Грозы" Островского во ВГИКе. Она могла зарядиться от обидной реплики преподавателя, раскрутить себя до полного исступления, а затем переходить уже к непосредственной игре. На занятиях не разрешалось аплодировать, но не рукоплескать перформансам Мордюковой очевидцы не могли. Сама она недоумевала, почему педагогам не удается ее раскусить — ведь она заливалась слезами не от имени Катерины, а за себя любимую. Когда ее подгоняли, она переполнялась обидой на весь мир и жалости к себе, а затем на азарте выдавала удивительно страстную игру. Нонна Викторовна считала, что важную основу актерского мастерства составляет умение доводить себя до невменяемых страданий, а затем просто накладывать на эту разгорающуюся внутри трагедию нужный текст. Когда эмоциональное состояние переносится в действие, лицедей преисполняется веры в свои силы, а заученные реплики помогают направлять драму в нужное русло.

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