"Покончить с двусмысленностью". Какой ультиматум Макрон выдвинул исламскому духовенству

План кампании борьбы с исламистским сепаратизмом, задуманной президентом Франции, обретает конкретные очертания. В то время как проект нового закона "Об укреплении республиканских принципов" был передан в минувшие дни спикерам палат французского парламента, глава государства Эмманюэль Макрон лично встретился в Елисейском дворце с представителями Французского совета мусульманского культа (ФСМК).
На этой встрече с мусульманским духовенством президент намеревался обсудить вопрос о подготовке имамов и их апробации. По словам его советников, проблема имеет особое значение: наличие самопровозглашенных проповедников создавало угрозу для общественного порядка.
Глава государства усилил давление на исламские организации, чтобы бороться против иностранного влияния. Его цель — в ближайшие четыре года положить конец доминированию во французских мечетях более 300 иностранных знатоков Корана, командированных в страну Турцией, Марокко и Алжиром. Идея усовершенствования подготовки имамов в самой Франции была выдвинута Макроном в его речи этой осенью в коммуне Мюро.
Хартия республиканских ценностей
До 9 декабря в Елисейском дворце ожидают от ФСМК подготовленный проект Хартии республиканских ценностей. Над ним работают девять ассоциаций мусульманской традиции, объединенных в составе совета. Приверженность хартии станет отныне обязательной для всех французских имамов. "Если кто-то не поддержит хартию, последуют выводы" — дали понять участникам.
По требованию Макрона этот документ должен подтвердить признание проповедниками ценностей республики и уточнить: ислам во Франции — религия, а не политическое движение. К этому же сроку на заседании правительства должен быть представлен законопроект о борьбе с сепаратизмом. В уточненной редакции он именуется законом "Об укреплении ценностей Республики". Текст из 57 статей будет представлен в 115-ю годовщину исторического Закона 1905 года о светском характере государства. Договоренности с мусульманскими лидерами призваны создать позитивную волну для закона 9 декабря.
Эти договоренности выработаны на упомянутой недавней встрече главы государства с представителями мусульманских ассоциаций. Из членов совета на рандеву с президентом не явился лишь один.
Вторая попытка
Три года назад, в 2017-м, по следам терактов во Франции предыдущий состав ФСМК уже планировал разработку подобной хартии. Но стоило тогда его председателю объявить об этом, как часть ассоциаций немедленно отмежевалась от идеи, по сути сведя на нет уже проделанную работу. Сейчас совет вновь во власти серьезных противоречий. Объединенные в нем ассоциации нестройно реагировали на убийство исламистом в коммуне Конфлан-Сент-Онорин учителя Самюэля Пати, показавшего ученикам на уроке, посвященном свободе слова, карикатуры из французского издания на пророка Мухаммеда.
Предложенная властями идея Совета имамов, который бы назначал проповедников, тоже пока порождает не меньше вопросов, чем ответов. Теоретически каждая мечеть может пригласить того, кто покажется подходящим для этих обязанностей. Тем более что публичным властям сложно вовлекаться в эти решения, не рискуя нарушить закон о разделении церкви и государства.
Предполагается, что Совет имамов будет выдавать официальный документ, подтверждающий статус проповедников. В случае нарушения хартии такой агреман может быть отозван. Совет, кроме того, должен заявить о прекращении вмешательства иностранных государств в подготовку священнослужителей и отказаться от аффилированности с ними.
ФСМК поручено в течение шести месяцев разработать программу подготовки имамов. От проповедников и лекторов будут требовать основательных знаний французского и солидных дипломов. В отдельных случаях кандидату может понадобиться образовательный ценз на уровне bac + 9, что предполагает окончание французской докторантуры.
Мнение генерального секретаря
"Необходимо покончить с двусмысленностью, — призвал Макрон. — Мусульманским ассоциациям следует поддержать ценности республики. Во Франции должен быть ислам, который отделяет религию от политики и не входит в орбиту иностранного влияния".
Глава государства говорил об этом на встрече с президентом ФСМК Мухаммедом Муссауи, ректором парижской мечети Шемс-Эддином Хафизом, а также с делегатами девяти федераций, которые образуют совет. Президент сказал им, что многие из этих федераций занимают двусмысленные позиции. По крайней мере, трое из них, представляющие значительную часть мусульманского культа, не придерживаются республиканских взглядов. Это турецкое исламское сообщество "Милли Герус" и организация "Мусульмане Франции".
"Мое доверие обязывает вас", — сказал проповедникам президент, вновь высказавшись за "просвещенный ислам". Теперь исламское образование должно стать во Франции лучше организованным. Чтобы иметь возможность проповедовать, имамы должны будут согласиться на регулярный контроль. Руководители ФСМК представили по просьбе президента наброски будущего Совета имамов. Президент также попросил их составить вместе с МВД и упомянутую хартию. Он предложил им вернуться через пару недель с проектом документа.
Макрон не исключил, что некоторые ассоциации не подпишут новую хартию, угрожая при этом "всеми полагающимися выводами".
В то же время генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мухаммад ибн Абдулькярим Исса поддержал французского лидера. По его мнению, тот, кто живет в стране, должен либо неукоснительно соблюдать ее законы, либо покинуть территорию.
"Мы всегда призывали французских мусульман уважать конституцию, законы и ценности республики", — подчеркнул он.
По словам генсека, он был обрадован решением Макрона создать национальный Совет имамов. Глава лиги поддержал также стремление властей бороться против проявлений сепаратизма, в поддержку светского характера государства. Убийство учителя истории Самюэля Пати — ужасающий акт терроризма, заявил он. Совершивший его экстремист нанес ущерб репутации ислама. "Хотя мы никоим образом не поддерживаем оскорбительные карикатуры, мы в равной мере против любых форм насилия и попыток отвечать на это разжиганием ненависти", — пояснил шейх Мухаммад ибн Абдулькярим Исса.
На протяжении последних десятилетий власти пытаются найти решение вопроса, сложность которого возрастает по мере того, как мусульманское сообщество во Франции растет и радикальные течения набирают силу. Макрон хотел бы преуспеть там, где потерпели неудачу предшественники.