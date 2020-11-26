"Покончить с двусмысленностью". Какой ультиматум Макрон выдвинул исламскому духовенству

План кампании борьбы с исламистским сепаратизмом, задуманной президентом Франции, обретает конкретные очертания. В то время как проект нового закона "Об укреплении республиканских принципов" был передан в минувшие дни спикерам палат французского парламента, глава государства Эмманюэль Макрон лично встретился в Елисейском дворце с представителями Французского совета мусульманского культа (ФСМК).

На этой встрече с мусульманским духовенством президент намеревался обсудить вопрос о подготовке имамов и их апробации. По словам его советников, проблема имеет особое значение: наличие самопровозглашенных проповедников создавало угрозу для общественного порядка.

Глава государства усилил давление на исламские организации, чтобы бороться против иностранного влияния. Его цель — в ближайшие четыре года положить конец доминированию во французских мечетях более 300 иностранных знатоков Корана, командированных в страну Турцией, Марокко и Алжиром. Идея усовершенствования подготовки имамов в самой Франции была выдвинута Макроном в его речи этой осенью в коммуне Мюро.

Хартия республиканских ценностей

До 9 декабря в Елисейском дворце ожидают от ФСМК подготовленный проект Хартии республиканских ценностей. Над ним работают девять ассоциаций мусульманской традиции, объединенных в составе совета. Приверженность хартии станет отныне обязательной для всех французских имамов. "Если кто-то не поддержит хартию, последуют выводы" — дали понять участникам.

По требованию Макрона этот документ должен подтвердить признание проповедниками ценностей республики и уточнить: ислам во Франции — религия, а не политическое движение. К этому же сроку на заседании правительства должен быть представлен законопроект о борьбе с сепаратизмом. В уточненной редакции он именуется законом "Об укреплении ценностей Республики". Текст из 57 статей будет представлен в 115-ю годовщину исторического Закона 1905 года о светском характере государства. Договоренности с мусульманскими лидерами призваны создать позитивную волну для закона 9 декабря.

Эти договоренности выработаны на упомянутой недавней встрече главы государства с представителями мусульманских ассоциаций. Из членов совета на рандеву с президентом не явился лишь один.

Вторая попытка

Три года назад, в 2017-м, по следам терактов во Франции предыдущий состав ФСМК уже планировал разработку подобной хартии. Но стоило тогда его председателю объявить об этом, как часть ассоциаций немедленно отмежевалась от идеи, по сути сведя на нет уже проделанную работу. Сейчас совет вновь во власти серьезных противоречий. Объединенные в нем ассоциации нестройно реагировали на убийство исламистом в коммуне Конфлан-Сент-Онорин учителя Самюэля Пати, показавшего ученикам на уроке, посвященном свободе слова, карикатуры из французского издания на пророка Мухаммеда.