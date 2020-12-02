Санкции как двигатель прогресса: как преодолеваются трудности импортозамещения

Новые санкции США, если они будут введены, могут затормозить один из самых амбициозных и перспективных проектов — "магистральный самолет XXI века", МС-21. Самолет сейчас проходит испытания и в следующем году должен пойти в серию. Это обещает глава Минпромторга Денис Мантуров. По словам министра, уже "сверстаны заказы на 170 машин", при этом первым и основным заказчиком станет госперевозчик "Аэрофлот", который получит не менее 50 таких лайнеров. Но из-за новых санкций, о возможности которых сообщают СМИ, эти планы теперь могут "поплыть", ведь американские двигатели и бортовое оборудование западного производства для нас тогда станут недоступными. Из-за уже введенных ранее санкций Россия перестала получать из Соединенных Штатов и Японии композитные материалы, необходимые для производства крыльев нового самолета. Выход на внешний рынок Авиапром, наверное, одна из самых критически зависимых от Запада областей российской экономики. В начале нулевых эту тенденцию заложило КБ Сухого, когда решилось на создание среднемагистрального пассажирского авиалайнера Sukhoi Superjet 100 — машины неоригинальной по сути, но четко вписывающейся в имеющуюся рыночную нишу. Главные мировые производители авиатехники Boeing и Airbus не имели в своем арсенале самолетов такой размерности, что и давало шанс на то, что SSJ будет востребован внутренними и внешними заказчиками. Уверенность в этом подкреплялась и тем, что все оборудование — двигатели, гидравлика, авионика и многое другое — было взято с "рынка". "Сухой" фактически проектировал только фюзеляж и интегрировал в него иностранные компоненты. Процесс шел под контролем того же Boeing, специалисты которого сертифицировали каждый этап разработки. Почему по такой схеме пошел глава компании Михаил Погосян, в общем-то, понятно. На момент начала работы над лайнером это была единственная возможность построить пассажирский самолет, который можно будет безболезненно и быстро сертифицировать по западным нормам летной безопасности, а значит, и выйти на внешний рынок.

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Тот же Ту-334, который постоянно приводят в качестве альтернативы продукту "Сухого", с этой задачей бы не справился. Сертифицировать по западным нормам "советскую" машину было бы невозможно. По шумности, экономичности и еще ряду параметров она уже не соответствовала времени. Хотя бы даже тем, что в ее кабине находилось три человека. А у любого западного самолета их двое. Но что в итоге? Поднятый в 2008-м самолет в 2020 году все еще на 70% состоит из иностранных комплектующих. В том числе и летает на французском двигателе. Наш перспективный мотор ПД-8, по словам первого замглавы госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова, для самолета SSJ-100 и самолета-амфибии Бе-200 в лучшем случае получит сертификат в 2023 году. Так что "Сухой" находится в двойственном положении: и под санкции может "залететь", и из-за них же не пройти сертификацию по нормам летной безопасности Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA). Разработчики МС-21 — корпорация "Иркут" — тоже не изобретали велосипед. В 1990-е, 2000-е, да и сейчас предприятие выживало за счет производства истребителей Су-30. В настоящий момент это самый массовый серийно производимый боевой самолет в мире. По данным открытых источников, на начало 2018 года было произведено более 680 таких машин. Их эксплуатируют в Алжире, Армении, Китае, Индии и России. Но руководство иркутского завода прагматично понимало, что спрос на боевую технику когда-нибудь закончится и нужен новый вектор развития. Им и стал проект МС-21. При этом производитель, так же как и компания "Сухой", понимал, что основные узлы самолета должны быть импортными, иначе на внешний рынок не попасть. Поэтому оплатил разработку компании Pratt&Whitney нового и "самого инновационного" на тот момент двигателя PW1400. Закупил американские композиты для производства "самого эффективного" крыла, ну и так "по мелочи" докупил разного оборудования.

Описание Двигатель ПД-14 для самолета МС-21 на III Международном форуме двигателестроения "МФД-2018" © Ладислав Карпов/ТАСС

Самолет — прекрасен, но вот летать в ближайшее время едва ли сможет. Даже когда на него будет установлен отечественный двигатель ПД-14. Машина с этим мотором как раз сейчас должна начать испытания. Ведь теперь нужно импортозаместить американские композитные материалы для "нового" крыла и, возможно, если очередной пакет санкций против компании-производителя будет введен, решить вопрос с авионикой. И все это заново проверить и сертифицировать. На что уйдет немало времени. Успехи в двигателестроении Импортозамещение — краеугольный камень нашей промышленности сейчас. Ведь в нулевые годы чиновники от промышленности часто делали ставку на сотрудничество с Западом. Мы планировали купить итальянские колесные танки "Центавр" концерна Iveco. Флот уверенно заказал два французских больших десантных вертолетоносца типа "Мистраль". Тогдашний глава корпорации "Иркут" Алексей Федоров на выставке Farnborough International Airshow в Англии обещал, что самолет-амфибия Бе-200 получит двигатели Rolls-Royce. Танки попросту не подошли по характеристикам для эксплуатации в условиях русской зимы. На морозе у них замерзали все жидкости, а движение по целине ограничивалось полуметровым слоем снега, который итальянец не мог преодолеть. В 2014 году французы отказались поставить нам уже готовые "Мистрали" из-за американских санкций. Свои аналоги мы смогли заложить на заводе "Залив" в Крыму только в этом году. Бе-200 выпускаются с украинскими двигателями.

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Однако разрыв отношений с Украиной после 2014 года мы все-таки в целом компенсировали. АО "ОДК "Климов", часть Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех), в этом году запустило в серию производство авиационных двигателей семейства моторов ТВЗ-117 и ВК-2500 на сумму $1,5 млрд. Они были необходимы для боевых и транспортных вертолетов Ка-31, Ка-32, Ка-52, Ми-8 разных модификаций, Ми-24, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35 и перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. В настоящий момент завод готов производить до 500 таких моторов в год. Еще десять лет назад степень локализации производства такой техники в России была всего 10%. И это при том, что "Климов" был научной базой — разработчиком моделей двигателей для серийного украинского завода "Мотор Сич", где в советское время и производились все вертолетные двигатели. На этой недели о своем успехе отчиталось и "ОДК-Сатурн" из Рыбинска. Благодаря его усилиям Россия наконец-таки получила возможность строительства серии фрегатов проекта 22350 типа "Адмирал Горшков" — современных боевых кораблей океанской зоны, выпуск которых был фактически заморожен из-за прекращения поставок украинских газотурбинных силовых установок. Двигатель М55Р успешно прошел квалификационные и приемо-сдаточные испытания. Его планируется установить на третий корабль серии "Адмирал Исаков". В итоге мы избавимся от зависимости от продукции николаевского предприятия "Зоря" — "Машпроект" и сможем уже без оглядки на санкции строить свои корабли. Причем не только 22350-го проекта, но и другие.

Описание Пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с головного фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков", октябрь 2020 года © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС