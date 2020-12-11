"Настоящая война". Почему индийские фермеры так обозлились на правительство

"Это настоящая война, и она так быстро не кончится!" — объясняет корреспонденту ТАСС участник выступлений протеста против новых сельскохозяйственных законов, представившийся как Равиндер Сингх, фермер из южного Пенджаба. "Они (правительственные чиновники — прим. ТАСС) все время говорят, что мы должны поддерживать эти новые законы. Но фермеры против!"

С конца ноября, несмотря на холодную погоду и рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, тысячи фермеров и крестьян пытаются пройти в индийскую столицу с акцией "Идем на Дели!", требуя отменить новые законы. Полиция их не пропускает, и они стали лагерями у границ столичного округа, перекрыв ряд магистралей. Протестующие вступают в столкновения с полицией, та в ответ использует слезоточивый газ и водометы. Дошло до того, что представители индийских общин за рубежом тоже стали проводить протесты против новых законов. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо даже выразил поддержку индийским фермерам — что вызвало возмущение в Нью-Дели. Тема фермеров обсуждалась и в британском парламенте.

Несколько раундов переговоров с центральными властями пока ни к чему не привели — протестующие отвергают предложения пойти на уступки. Власти не готовы отзывать свои законы. Фермеры теперь обещают к 12 декабря перекрыть важную национальную трассу Дели — Джайпур, а с 14 декабря начать акции протеста во многих частях страны. "Мы будем перекрывать все дороги в Дели, одну за другой, если три новых закона не будут отменены!" — обещают лидеры протестов.

Земля и доля?

На самом деле это уже не первый протест фермеров и крестьян против сельскохозяйственной политики правительства страны. Сейчас уже подзабыли, но в ноябре 2018 года тысячи фермеров прошли по Нью-Дели маршем к зданию парламента. В прошлом году по всей Индии также шли массовые протесты фермеров, в основном в штатах Мадхья-Прадеш и Махараштра. Тогда тоже были столкновения с полицией — по данным местных СМИ, шесть фермеров были убиты. Летом не менее 35 тыс. фермеров пришли, протестуя, в экономическую столицу Индии Мумбаи. А теперь они еще намерены начать акцию "Гаон бандх" ("Запри деревню"), прекратив поставки фруктов, овощей и молочных продуктов в города.

Сельскохозяйственный сектор составляет почти 15% экономики Индии, оцениваемой в $2,9 трлн, но в нем занято около половины из 1,3 миллиарда жителей страны. То есть более 50% рабочей силы зависит от сельского хозяйства, при этом по меньшей мере 70% сельских домохозяйств получают средства для существования только от сельскохозяйственного сектора.

В то же время значительная часть фермеров оказывается все глубже втянутой в долги из-за неурожаев и невозможности обеспечить конкурентоспособные цены на свою продукцию. Самоубийства в крестьянской среде — не редкость. В том, что сельское хозяйство Индии давно и серьезно больно, не сомневается сегодня никто. Однако долгое время сменявшие друг друга правительства не хотели браться за реформы в этом чувствительном секторе — слишком много проблем.

Индийская экономика, многие годы страдавшая от завышенного государственного контроля, добилась либерализации в 1991 году. Тогдашний премьер Нарасимха Рао пошел на реформы: его правительство открыло страну для иностранного капитала, облегчило правила лицензирования бизнеса, разрешило свободную конвертацию рупии, создание частных банков с участием иностранных партнеров, вывоз прибыли за рубеж и так далее. В итоге уже к концу 1990-х годов в мире заговорили об "индийском чуде" — всего за несколько лет страна вошла в число государств с самыми быстрыми темпами экономического роста. Но этот процесс почти не коснулся сельского хозяйства.

И вот сейчас, уверены эксперты, мы становимся свидетелями начала радикальных перемен в индийском сельском хозяйстве. И от того, кто выйдет победителем в этом споре фермеров с государством, зависит то, как изменится вся аграрная Индия уже в ближайшее время.