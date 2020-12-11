"Настоящая война". Почему индийские фермеры так обозлились на правительство

"Это настоящая война, и она так быстро не кончится!" — объясняет корреспонденту ТАСС участник выступлений протеста против новых сельскохозяйственных законов, представившийся как Равиндер Сингх, фермер из южного Пенджаба. "Они (правительственные чиновники — прим. ТАСС) все время говорят, что мы должны поддерживать эти новые законы. Но фермеры против!"
С конца ноября, несмотря на холодную погоду и рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, тысячи фермеров и крестьян пытаются пройти в индийскую столицу с акцией "Идем на Дели!", требуя отменить новые законы. Полиция их не пропускает, и они стали лагерями у границ столичного округа, перекрыв ряд магистралей. Протестующие вступают в столкновения с полицией, та в ответ использует слезоточивый газ и водометы. Дошло до того, что представители индийских общин за рубежом тоже стали проводить протесты против новых законов. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо даже выразил поддержку индийским фермерам — что вызвало возмущение в Нью-Дели. Тема фермеров обсуждалась и в британском парламенте.
Несколько раундов переговоров с центральными властями пока ни к чему не привели — протестующие отвергают предложения пойти на уступки. Власти не готовы отзывать свои законы. Фермеры теперь обещают к 12 декабря перекрыть важную национальную трассу Дели — Джайпур, а с 14 декабря начать акции протеста во многих частях страны. "Мы будем перекрывать все дороги в Дели, одну за другой, если три новых закона не будут отменены!" — обещают лидеры протестов.
Земля и доля?
На самом деле это уже не первый протест фермеров и крестьян против сельскохозяйственной политики правительства страны. Сейчас уже подзабыли, но в ноябре 2018 года тысячи фермеров прошли по Нью-Дели маршем к зданию парламента. В прошлом году по всей Индии также шли массовые протесты фермеров, в основном в штатах Мадхья-Прадеш и Махараштра. Тогда тоже были столкновения с полицией — по данным местных СМИ, шесть фермеров были убиты. Летом не менее 35 тыс. фермеров пришли, протестуя, в экономическую столицу Индии Мумбаи. А теперь они еще намерены начать акцию "Гаон бандх" ("Запри деревню"), прекратив поставки фруктов, овощей и молочных продуктов в города.
Сельскохозяйственный сектор составляет почти 15% экономики Индии, оцениваемой в $2,9 трлн, но в нем занято около половины из 1,3 миллиарда жителей страны. То есть более 50% рабочей силы зависит от сельского хозяйства, при этом по меньшей мере 70% сельских домохозяйств получают средства для существования только от сельскохозяйственного сектора.
В то же время значительная часть фермеров оказывается все глубже втянутой в долги из-за неурожаев и невозможности обеспечить конкурентоспособные цены на свою продукцию. Самоубийства в крестьянской среде — не редкость. В том, что сельское хозяйство Индии давно и серьезно больно, не сомневается сегодня никто. Однако долгое время сменявшие друг друга правительства не хотели браться за реформы в этом чувствительном секторе — слишком много проблем.
Индийская экономика, многие годы страдавшая от завышенного государственного контроля, добилась либерализации в 1991 году. Тогдашний премьер Нарасимха Рао пошел на реформы: его правительство открыло страну для иностранного капитала, облегчило правила лицензирования бизнеса, разрешило свободную конвертацию рупии, создание частных банков с участием иностранных партнеров, вывоз прибыли за рубеж и так далее. В итоге уже к концу 1990-х годов в мире заговорили об "индийском чуде" — всего за несколько лет страна вошла в число государств с самыми быстрыми темпами экономического роста. Но этот процесс почти не коснулся сельского хозяйства.
И вот сейчас, уверены эксперты, мы становимся свидетелями начала радикальных перемен в индийском сельском хозяйстве. И от того, кто выйдет победителем в этом споре фермеров с государством, зависит то, как изменится вся аграрная Индия уже в ближайшее время.
В сентябре этого года правительство Нарендры Моди наконец решилось на перемены в этой проблемной отрасли. Были приняты три новых закона. Они довольно объемные, но, если вкратце, они позволяют крупным компаниям покупать продукцию у фермеров напрямую, минуя посредников. Законы также открыли возможности фермерам и крестьянам продавать продукцию на любом рынке, а не только в своем штате, а также сильно снижают государственное регулирование сельхозрынка.
Однако вместо благодарности в ответ фермеры начали массовые протесты. В основном протестуют выходцы из шести штатов: Пенджаб, Уттар-Прадеш, Харьяна, Уттаракханд, Раджастан и Керала. Это важные сельхозрегионы Индии (только Пенджаб и Харьяна производят почти 18 млн тонн риса в год, обеспечивая Северную Индию). Почему же тамошние фермеры хотят, чтобы все осталось по-прежнему?
Другие перемены
"Это не так! Мы хотим перемен. Но других!" — объясняет участник протестов Равиндер Сингх. Уже несколько лет в ходе маршей протеста крестьяне добиваются повышения минимальной государственной закупочной цены на сельхозпродукцию, которая в Индии устанавливается каждый сезон. Фермеры обычно продают свою продукцию на местных зарегистрированных государством рынках, которые обеспечивают им минимальную поддерживающую цену. Это защищает их от ценовых потрясений в случае неурожая.
Крестьяне также настаивают на отмене процентов по долгам за электроэнергию и топливо, введении государственной пенсии для крестьян и фермеров старше 60 лет. Большинство фермерских хозяйств — давние и прочные должники банков, и поэтому крестьянство требует изменений условия кредитования. Против чего ожидаемо выступают банкиры: они уверены, что практика прощения кредитов порождает кредитную недисциплинированность.
Но новые законы о сельском хозяйстве оказались совсем о другом.
"На самом деле мы становимся свидетелями серьезной борьбы за передел индийского сельскохозяйственного рынка в результате того, что государство хочет ослабить контроль над ним. С земли постепенно вытесняется традиционный хозяин — сельская община, мелкий производитель — фермеры, крестьяне", — сказал ТАСС экономический обозреватель Пардип Гопал.
Фермеры уверены, что в отсутствие государственных регуляторов их будут эксплуатировать большие корпорации. Они опасаются полной отмены закупочных цен, которые хоть как-то гарантировали им выживание в очень тяжелом климате Индии, где многие регионы испытывают нехватку воды, а другие регулярно заливают наводнения. Новые законы открыто поощряют контрактное земледелие, и фермеры боятся, что крупные компании скупят их землю за долги, а они превратятся в рабочих по контракту, отмечает эксперт.
"Правительство убеждает, что сохранит закупочные цены. Но профсоюзы фермеров и оппозиционные партии утверждают, что законы постепенно приведут к поэтапному отказу от закупочных цен и традиционной системы зерновых рынков и, таким образом, уничтожат мелких фермеров. Главным на рынке становится не крестьянин и даже не государство, а перекупщики, у которых есть транспорт, структуры, склады, преимущество получат и крупные сельхозкорпорации", — добавляет Гопал.
Известный индийский политолог Нандан Унникришнан полагает, что причиной появления новых законов стал растущий интерес иностранных и местных крупных компаний и олигархов к индийскому рынку сельскохозяйственной земли.
"Начнем с того, что в Индию пришли иностранные игроки, мультибрендовые сети, которые начали всерьез рассматривать инвестиции в аграрный рынок. Это и PepsiCo, и Amazon, и Walmart, и так далее. Они готовы закупать продукцию напрямую — минуя местные рынки. Индийские олигархи тоже оживились — в стране ожидают больших перемен в торговле с приходом мультибрендовых сетей. А этим игрокам невыгодны сдерживающие рынок нормы госконтроля в индийском сельском хозяйстве. К тому же им проще иметь дело с крупными производителями продукции", — отмечает Унникришнан.